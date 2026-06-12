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Риба, яка вміє ходити по суші, з величезною пащею налякала ціле місто

Костянтин Пономарьов
12 червня 2026, 13:24
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Небезпечну рибу з гострими зубами та здатністю жити поза водою вперше помітили в одному з озер у США. Фахівці оцінюють ступінь загрози.
У ставку виявили незвичайну рибу
Незвичайну рибу виявили у ставку / Колаж Главред, фото: The Washington Post, Department of Environmental Conservation

Ви дізнаєтеся:

  • Чому рибу називають "франкенштейном"
  • Як хижак, здатний ходити по суші, опинився в іншій країні
  • Чим незвичайна знахідка налякала екологів

Влада штату Нью-Йорк (США) б'є на сполох після незвичайної знахідки на Лонг-Айленді. В окрузі Саффолк рибалка вперше зловив північного змієголова, який є інвазивним хижаком. Його часто називають "рибою-франкенштейном" через його страхітливий зовнішній вигляд, гострі зуби та здатність виживати поза водою.

Незвичайну рибу виявили у ставку Лілі-Понд. За даними Департаменту охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк, цей вид становить серйозну загрозу для місцевих екосистем. Про це пише New York Post.

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Хижак, який може жити поза водою

Північний змієголовий може переміщатися по суші на короткі відстані, довго обходитися без води і поїдає практично будь-яку здобич, яка поміщається в його пащу.

Фахівці зазначають, що цей хижак походить з Азії
Фахівці зазначають, що цей хижак родом з Азії / Фото: Department of Environmental Conservation

Фахівці зазначають, що цей хижак родом з Азії. Найімовірніше, він потрапив у місцеві водойми через акваріумну торгівлю або в результаті незаконного випуску риби в природу. Через відсутність природних ворогів змієголов здатний швидко поширюватися і витісняти місцеві види.

Чому влада вважає знахідку небезпечною

За словами представників природоохоронного відомства, північний змієголовий може завдати серйозної шкоди водним екосистемам регіону. Саме тому законодавство Нью-Йорка вимагає від рибалок знищувати спійманих особин і негайно повідомляти про знахідку державним службам.

Північний змієголовий може завдати серйозної шкоди водним екосистемам
Північний змієголов може завдати серйозної шкоди водним екосистемам / Фото: Department of Environmental Conservation

Зараз фахівці намагаються з'ясувати, чи є виявлена риба поодиноким випадком, чи у водоймах вже існує стійка популяція. Для цього проводяться масштабні обстеження найближчих озер і ставків.

Раніше Главред писав про те, що рибалка стрибнув у воду за гігантом з глибин розміром з людину. Природа продовжує дивувати навіть тих, хто проводить на воді більшу частину життя. Навіть досвідчені рибалки іноді стикаються з тим, що здається неймовірним.

Також повідомлялося про те, що хлопчик "змагався" з величезним сомом вагою 32 кг. Юний рибалка зі США витягнув величезну рибу, яка ледь не стала новим рекордом штату. Хлопчику довелося кликати на допомогу.

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Про джерело: New York Post

New York Post — одна з найбільших американських газет. Заснована в 1801 році. Тираж (у 2007 році) — 625 тисяч примірників у звичайні дні та 386 тисяч примірників — у неділю. З 1993 року газета належить компанії News Corporation американського медіамагната Руперта Мердока. У 1996 році Post випустив інтернет-версію газети, пише Вікіпедія.

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