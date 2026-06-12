Реформа на низькому старті: Свириденко сказала, коли військовим підвищать виплати

Нововведення будуть стосуватися не лише грошового забезпечення.

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Для українських військовослужбовців запровадять зміни у наближчий час / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Що повідомила Свириденко:

У найближчі тижні Міноборони почне реалізацію реформи зі збільшення виплат військовим

В Україні буде встановлено більш чіткі терміни служби

Реформа ТЦК буде запроваджена в останню чергу

Міністерство оборони України працює над реформою, як буде передбачати збільшення виплат військовослужбовцям. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет, для того щоб забезпечити безперервність цих виплат як і в цьому році, так і в наступних періодах", - наголосила чиновниця. відео дня

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Реформа також буде визначати більш конкретні терміни служби. Її почнуть запроваджувати у найближчі тижні.

Свириденко додала, що реформа ТЦК також буде реалізована, але лише після встановлення термінів служби, збільшення грошового забезпечення та нових контрактів.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео з коментарем Свириденко щодо реформи Міноборони:

Які ще зміни у підході до мобілізації обговорюють в ВРУ

Главред писав, що у парламенті обговорюють посилення підходу до порушників мобілізаційного законодавства. Зокрема, їх можуть розшукувати за аналогією з боржниками по аліментах - з використанням ідентифікаційного коду та державних реєстрів.

Тобто такі аналогії можуть чекати на тих, хто не оновив свої дані під час дії воєнного стану. Але чи буде така норма реально внесена - питання. Є думка, що якщо норми стосуватимуться лише примусових заходів, поліпшення мобілізації від цього очікувати не варто.

Реформи Міноборони - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у Міністерстві оборони готують масштабні зміни до правил проходження військової служби, які можуть торкнутися грошового забезпечення, термінів контрактів та умов звільнення окремих категорій військових.

Зокрема Міноборони України готує масштабну перебудову системи комплектування: замість чинних ТЦК та СП можуть з’явитися Офіси резерву+, що працюватимуть у двох окремих напрямах - комплектування та соціального супроводу.

Міністерство оборони України також працює над комплексним оновленням системи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб усунути помилки, які виникали під час медичних оглядів, та підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу.

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Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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