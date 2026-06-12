"Нічого святого та людського": відома співачка рознесла Тараса Цимбалюка

Співачка СолоХа співпрацювала з актором у рамках вистави "Наші Кайдаші".

https://glavred.net/stars/nichego-svyatogo-i-chelovecheskogo-izvestnaya-pevica-raznesla-tarasa-cimbalyuka-10772276.html Посилання скопійоване

СолоХа висловилася про Тараса Цимбалюка / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

СолоХа висловилася про Тараса Цимбалюка

Чому вони припинили спілкуватися

Відома українська співачка СолоХа відверто висловилася про стосунки з актором Тарасом Цимбалюком. В інтерв'ю РБК-Україна LIFE вона заявила, що особистість знаменитості значно відрізняється від його медійного образу.

СолоХа натякнула, що між зірками сталися неприємні події, які змусили її переглянути своє ставлення до актора. Співачка підкреслила, що реальна особистість Цимбалюка має мало спільного з тим, як він себе подає.

відео дня

СолоХа і Тарас Цимбалюк - Наші Кайдаші / фото: instagram.com, СолоХа

"Були певні обставини, не дуже хороші. Скажу одне: той образ, який людина намагається представити як актор, і його реальні людські якості — там цього немає. Там немає нічого святого і людського. Все, більше про нього нічого не хочу говорити", — висловилася артистка.

Також виконавиця згадала людей із шоу-бізнесу, з якими підтримує теплі стосунки. Серед таких артистів СолоХа назвала Ірину Білик і Тоню Матвієнко.

СолоХа — інтерв'ю / скрін з відео

"Немає часу на суспільство. Але дуже теплі моменти я зараз згадую з Тонею Матвієнко. Коли ми бачимося в гримерці, завжди цікавимося, як справи, як діти. І вона така добра, щира. Я пам'ятаю її маму, Ніночку, Царство Небесне. Вона завжди була такою доброю людиною, Тереза мене називала. Є хороші люди", — поділилася СолоХа.

Тарас Цимбалюк інфографіка / Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Володимир Зеленський поділився своїми музичними вподобаннями та розповів, кого слухає у вільний час. При цьому президент зізнався, що наважився розкрити улюблених артистів не відразу, але розповів, чиї пісні слухає перед сном.

Також путініст Філіп Кіркоров став посміховиськом після невдалої операції на носі. Артист отримав шквал критики та глузувань через спотворене пластикою обличчя, але незабаром не витримав і з іронією висловився про нову зовнішність.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк — український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" та "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред