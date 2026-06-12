Удар був смертельним: РФ атакувала обласний центр і залізничну інфраструктуру

Рятувальники ліквідовують наслідки ударів на місцях, у медзакладах вже перебувають постраждалі.

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Постраждалих внаслідок ударів госпіталізували у медичні заклади / Колаж: Главред, фото: фото: ДСНС Миколаївщини, t.me/mykolaivskaODA

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Вночі РФ вдарила по залізничній інфраструктурі Сумщини

Внаслідок атаки є жертва і постраждалі

У Миколаєві вдалося врятувати трьох людей з пошкодженого будинку

Країна-агресорка Росія у ніч на 12 червня атакувала Україну дронами. Ворог обстріляв один із обласних центрів та залізничну інфраструктуру. Внаслідок атаки є жертва.

РФ продовжила вбивчі удари по Сумщині

Керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що цієї ночі ворог спрямував "Шахеди" на станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції.

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Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"На превеликий жаль, мушу повідомити найгірше: маємо втрату - оператор однієї зі станцій загинула (тут було встановлене мобільне укриття і, як попередньо розуміємо, вона саме прямувала до нього, моніторингова група сповіщала про підвищену небезпеку). Також травмовану чергову по станції - прооперовано, життю загрози не має, поруч наші колеги", - йдеться у повідомленні.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив масований удар безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді. Він уточнив, що жертві ворожого удару було 44 роки, а травмованій 33 роки.

"Значних руйнувань та пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля. Усі обставини та наслідки атаки уточнюються", - додав він.

Наслідки удару по Сумщині / фото: t.me/hryhorov_oleg

Ворожий удар пошкодив цивільну інфраструктуру Миколаєва

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни зранку 12 червня атакували місто "Шахедами". Постраждав чоловік, його госпіталізовано. Також пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі.

У ДСНС уточнили, що травмованих більше: троє мешканців приватного будинку постраждали через атаку російських БпЛА. Також на місці виникла масштабна пожежа. Внаслідок падіння уламків та впливу вибухової хвилі пошкоджені 2 автівки та 14 приватних домоволодінь, з яких 2 - зруйновані.

"Надзвичайники врятували з пошкодженої будівлі чоловіка 1985 р.н. з осколковими пораненнями та 2 жінок 1986 та 2008 р.н. Їх госпіталізували до лікарні", - повідомили рятувальники.

На Полтавщині під ударом було підприємство

Глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що вночі у Полтавському районі ворожий БпЛА влучив у цех одного з промислових підприємств. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована підрозділами ДСНС. Обійшлося без постраждалих.

Які нові налаштування російських БПЛА становлять небезпеку для українців

Главред писав, що за словами експерта з військових технологій Сергія Бескрестнова, російські збройні сили почали застосовувати ударні безпілотники типу "Молнія", використовуючи нові відеочастоти, які більшість існуючих систем виявлення або не фіксують, або реагують на них із великою затримкою.

Дрони працюють у діапазоні 4,1–4,5 ГГц, і це робить їх практично невидимими для стандартних детекторів. Фахівець попередив, що покладатися на звичайні прилади виявлення в таких умовах небезпечно для життя особового складу.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вдень 11 червня російські окупанти вдарили по локомотивному депо у Сумській області. Внаслідок атаки загинула залізничниця, ще чотири залізничники були поранені.

Раніше, ввечері 10 червня, Павлоград на Дніпропетровщині зазнав російської атаки, внаслідок якої було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок і виникла пожежа.

Цього ж дня російські окупанти атакували Суми ударними дронами. Внаслідок атаки були постраждалі. Уламки ворожого дрона впали на пасажирський поїзд. Ворожий дрон був збитий над будівлею вокзалу.

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Про персону: Віталій Кім Віталій Олександрович Кім - український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року - голова Миколаївської обласної військової адміністрації, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного вторгнення РФ на Україну росіяни вдарили по будівлі Миколаївської ОВА. Це сталося 29 березня 2022 року. Тоді внаслідок удару крилатою ракетою обвалилася центральна частина будівлі, де знаходився і кабінет Миколи Кіма. У момент "прильоту" його в будівлі не було, проте жертв уникнути не вдалося - загинула 31 людина. У Віталія Кіма є дружина - Юлія. Також у нього є троє дітей - дочки Євгенія та Олександра, син Руслан. 6 березня 2022 року голову Миколаївської ОВА було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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