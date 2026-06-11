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Росії готують неприємний сюрприз: у Зеленського розповіли, що чекає на окупантів

Юрій Берендій
11 червня 2026, 23:11
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Подоляк заявив, що системні удари України по логістиці окупованого Криму поступово ізолюють півострів і суттєво ускладнюють забезпечення військ РФ.
Росії готують неприємний сюрприз: у Зеленського розповіли, що чекає на окупантів
Удари по Криму - який неприємний сюрприз готує Україна для РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Михайло Подоляк:

  • Ураження переправ створює для Криму логістичну ізоляцію
  • Блокада шляхів призведе до дефіциту пального та продуктів
  • Україна завдає ударів виключно по військових об'єктах ворога

Україна продовжує посилювати тиск на російську військову логістику в тимчасово окупованому Криму, завдаючи ударів по ключових маршрутах постачання та транспортній інфраструктурі. Метою таких дій є ускладнення забезпечення російського угруповання, яке використовує півострів як один із головних логістичних вузлів для ведення війни проти України. Про наслідки таких дій розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі 24 каналу.

За словами Подоляка, ураження переправ і транспортних шляхів на підступах до Криму, зокрема в районах Чонгара, Армянська, Арабатської стрілки та Генічеська, фактично створює для півострова логістичну ізоляцію. У таких умовах доставляти вантажі можна лише через Керченський міст або морем, однак, на його думку, Росія вже не має повного контролю над акваторією Чорного моря.

відео дня
Росії готують неприємний сюрприз: у Зеленського розповіли, що чекає на окупантів
Керченський міст / Інфографіка: Главред

Радник керівника Офісу президента зазначив, що це може призвести до дефіциту найнеобхідніших товарів, зокрема продуктів харчування та пального, а також до повернення системи нормованого розподілу. Він також вважає, що через обмеження доступу до інтернету та зв'язку тимчасово окупований Крим дедалі більше перетворюється на ізольовану територію, де інформаційний простір контролюється виключно владою.

"Там є зрадники, є цивільні окупанти, які "прийшли на пограбоване", й вони мають заплатити за це. Але ми пам'ятаємо, що є й ті, хто чекає Україну, хто не мав можливості виїхати, є кримські татари, які активно нам допомагають. До них – повага. До окупантів – жодної емпатії", – заявив він.

Подоляк наголосив, що Україна завдає ударів лише по військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі, оскільки саме через Крим проходять логістичні маршрути, які забезпечують російське військове угруповання. Він підкреслив, що, на відміну від Росії, яка атакує цивільну інфраструктуру та центри українських міст, Україна дотримується норм і правил ведення війни, що, за його словами, усвідомлюють і в самій Росії.

Яке найвразливіше місце РФ на фронті - коментар експерта

Військовий і політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що південний напрямок залишається одним із найбільш вразливих для російських окупаційних військ через обмежені можливості для маневру та забезпечення.

За його словами, на відміну від Донецької та Луганської областей, на півдні російське угруповання має значно менше варіантів для перегрупування сил, оскільки його логістика обмежена, а з тилу розташовані Азовське та Чорне моря.

Коваленко також вказав, що тимчасово окупований Крим у перспективі може опинитися в умовах фактичної ізоляції. На його думку, систематичне ураження логістичних маршрутів здатне мати серйозні стратегічні наслідки для російських військ на цьому напрямку.

"Логістичний локдаун, який зараз поступово формується, може привести до дуже серйозних наслідків для російського угруповання. Якщо цей процес масштабувати та поглиблювати, він здатний суттєво змінити ситуацію на фронті", - робить висновок він в коментарі УНН.

Удари по мостах до Криму - останні новини за темою

Командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов підтвердив, що українські сили підірвали величезну колону з паливом та боєприпасами під окупованим Армянськом, що значно ускладнює логістику Росії в Криму. Ворог активно шукає альтернативні маршрути для постачання, використовуючи понтонні переправи. Така ситуація посилює тиск на окупаційні війська.

У ніч на 9 червня Чонгарський міст зазнав повторного удару безпілотників, що фактично паралізувало ключову переправу для військової логістики Росії. Потужні пошкодження мосту блокували транспортне сполучення, що спричинило серйозні перебої в постачанні підрозділів ворога.

Зрадник України Володимир Сальдо повідомив, що після чергового ураження мосту рух через Чонгар повністю зупинено, тому окупанти перенаправляють транспорт через Армянськ і Перекоп. Це ще більше посилює логістичну ізоляцію Криму. Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ взяли під вогневий контроль сухопутні коридори, ускладнивши забезпечення ворога.

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Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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