Холодний удар по Києву та області: синоптики попередили про небезпечну погоду

Температурний фон залишиться весняно прохолодним. Вночі прогнозуються заморозки.

В Україні прогнозують сильний вітер / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Несприятливі погодні умови прогнозують у Київській області та Києві

Очікується посилення вітру з поривами до 15–20 м/с

Синоптики попередили про несприятливі погодні умови в Київській області та Києві.

26 і 27 квітня вдень очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с, у зв'язку з чим оголошено жовтий рівень небезпеки, повідомляє Укргідрометцентр.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних і комунальних служб, будівельних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

За прогнозом на 27–29 квітня, в Україні загалом очікується переважно суха погода. Опади можливі лише на півночі та північному сході країни, а вдень 29 квітня місцями невеликий дощ пройде в більшості регіонів. 27 квітня в окремих районах також можливий мокрий сніг.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–12 м/с. Однак 27 квітня, за винятком західних областей, очікується посилення вітру з поривами до 15–20 м/с.

Температурний фон залишиться по-весняному прохолодним. Вночі прогнозуються заморозки до -3°, вдень температура повітря становитиме +6…+11°. На півдні вночі очікується +1…+6°, при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки до -5°, а вдень повітря прогріється до +11…+16°.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту.

