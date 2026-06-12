"Заспиртувався": Іво Бобул вперше висловився про втрату ваги

Артиста обурило обговорення його зовнішності.

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Іво Бобул схуд / колаж: Главред, скріншот із відео; facebook.com, Іво Бобул

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Як зараз виглядає Іво Бобул

Чому співак сильно схуд

Відомий український співак Іво Бобул відреагував на чутки про своє радикальне схуднення, які поширилися в мережі після свіжих знімків артиста. У коментарі ЖВЛ виконавець висловився з приводу обговорення своєї зовнішності.

72-річному Бобулу не сподобалося обговорення його зовнішності, яке розгорілося в мережі. Співак вважає, що люди занадто захопилися плітками, тоді як він абсолютно спокійно ставиться до своїх вікових змін.

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Як виглядає Іво Бобул зараз / фото: instagram.com, bukovyna_hotel

"Я завжди кажу: вчасно заспиртувався. Так Бог дав. Опублікував фото, де в Чернівцях зупинився в готелі, де є мій іменний номер. І всі сказали, що так схуд. Але стільки там бруду. Люди, ви з глузду з'їхали чи живете на іншій планеті? Люди старіють, і ви теж будете такими. Пройди повз, якщо не сподобалося", — висловився артист.

Також виконавець відмовився коментувати своє різке схуднення. Він зазначив, що для нього найголовніше — повага шанувальників і інтерес до його творчості.

Іво Бобул — новини / скрін з відео

"Не скажу ні слова про схуднення. Людям не потрібно знати те, що їм не потрібно знати. Треба слухати пісні — і все. Нехай люблять таким, яким я є. Любити не потрібно, тільки поважати", — підсумував Іво Бобул.

Іво Бобул / інфографіка: Главред

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Про персону: Іво Бобул Іво (Іван) Бобул — український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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