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Земля розжарюється: вчені попереджають про катастрофічний сценарій

Олексій Тесля
12 червня 2026, 02:05
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Фахівці пов'язують стійку теплову аномалію з процесами в Тихому океані.
Клімат України
Клімат різко змінюється / Колаж: Главред, фото: Freepik

Ви дізнаєтеся:

  • Минулий травень став другим найспекотнішим за всю історію
  • Нові кліматичні стрибки можуть стати частішими

За даними Copernicus Climate Change Service, минулий травень став другим найспекотнішим за всю історію кліматичних спостережень.

Середня температура на планеті досягла 15,81 °C, що помітно вище кліматичної норми, а океани також показали рекордно високі значення, пише Daily Mail.

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Фахівці пов'язують стійку теплову аномалію з процесами в Тихому океані, де формуються умови, характерні для можливого розвитку Ель-Ніньйо. За прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, ймовірність його посилення в найближчі місяці оцінюється як дуже висока.

У Європі в цей період спостерігалися різкі коливання погоди — від аномальної спеки до локальних повеней. Вчені попереджають, що подібні кліматичні стрибки можуть стати частішими, якщо глобальне потепління продовжить посилюватися.

Ель-Ніньйо, пов'язане з нагріванням поверхневих вод Тихого океану, здатне впливати на погодні умови по всьому світу, посилюючи посухи, зливи та хвилі спеки. Фахівці ООН та ВМО зазначають, що поточні кліматичні тенденції вимагають підвищеної уваги та готовності до можливих екстремальних погодних явищ.

Катастрофічний сценарій зміни клімату

Згідно з попередніми оцінками вчених, кліматичні зміни значно підвищили ймовірність екстремальної спеки та посушливих умов, які сприяли виникненню масштабних лісових пожеж в Іспанії та Португалії.

Експерти Всесвітньої мережі з аналізу погодних явищ дійшли висновку, що подібні погодні умови сьогодні виникають приблизно в 40 разів частіше, ніж до початку активного глобального потепління. Крім того, дослідники зазначають, що пожежі, які охопили близько 500 тисяч гектарів території Піренейського півострова, були приблизно на 30% сильнішими через вплив кліматичних змін.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинило зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

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Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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