У Житомирі прогримів вибух без оголошення тривоги: що відомо

Станом на момент публікації офіційних повідомлень про надзвичайні події в місті немає.

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У Житомирі вдень без оголошення повітряної тривоги пролунав звук, схожий на вибух / Фото: wikipedia

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У Житомирі чули вибух без тривоги

В ОВА пояснили, що працюють спецслужби

У Житомирі опівдні п'ятниці, 12 червня, містяни почули гучний звук, схожий на вибух. Близько 12:10 його зафіксували одразу в кількох мікрорайонах, хоча повітряна тривога в місті не лунала.

Про інцидент повідомили кореспонденти Суспільного, після чого журналісти звернулися по роз’яснення до профільних служб та обласної військової адміністрації.

Що кажуть в ОВА

Начальник управління з питань цивільного захисту населення Житомирської ОВА Сергій Безносюк підтвердив, що попередньо йдеться про планову діяльність силових структур.

"За інформацією поліції та військових, на полігоні проводяться стрільби і певні випробування. Ще зранку голова ОВА попереджав про роботу спеціальних служб", - зазначив він.

Попередження від керівництва області

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко ще о 07:55 інформував, що протягом дня в районі можуть бути чутні вибухи. Він наголосив, що ситуація контрольована: "Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби".

Поточна ситуація

Станом на момент публікації офіційних повідомлень про надзвичайні події в місті немає. Спеціальні служби продовжують роботу, а обласна адміністрація закликає жителів зберігати спокій та орієнтуватися на офіційні джерела інформації.

Обстріли Житомира та області - новини за темою

Як писав раніше Главерд, у ніч на п'ятницю, 5 червня, російські війська спрямували безпілотники на північ Житомирської області. Частину цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовано пошкодження логістичної інфраструктури та приватної забудови.

Українські прикордонники ввечері 31 травня збили російський ударний дрон у Коростенському районі Житомирщини.

Зазначається, що під час оголошеної повітряної тривоги військовослужбовці 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців помітили ворожий безпілотник. Після ідентифікації цілі бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили дрон, не допустивши його наближення до об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Житомирщина провела ніч і ранок 31 травня під масованими ударами російських БпЛА. Найбільше постраждали Коростенський район та Овруцька громада, де зафіксовані пошкодження критичної та цивільної інфраструктури, а також виробничих об’єктів.

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Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

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