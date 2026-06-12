"Відкати" на майже 8 мільйонів: НАБУ викрило корупційну схему у Полтаві

Наразі отримали підозру чиновник та місцевий депутат.

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До злочину могли бути причетні й інші особи / Колаж: Главред, фото: t.me/nab_ukraine

Що повідомило НАБУ:

Полтавського чиновника підозрюють у корупційній схемі

Фігуранти справи, ймовірно, привласнили майже 8 мільйонів гривень

Слідство визначає, чи не були причетні до схеми інші посадовці

НАБУ та САП викрили корупційну схему під час ремонту доріг у Полтавській області. Службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з депутатом налагодили систематичне одержання неправомірної вигоди від підрядників.

Як повідомило Національне антикорупційне бюро України, посадовці вимагали від компаній відкат у розмірі 10% від суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг.

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"Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 7,7 млн грн. Наразі про підозру повідомили: депутату Полтавської міської ради — ч. 4 ст. 368 КК України; посадовцю Полтавської міської ради — ч. 4 ст. 368 КК України; двом представникам підрядних компаній — ч. 3 ст. 369 КК України", - йдеться у повідомленні.

Слідчий суддя ВАКС ухвалив рішення застосувати до депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 33,28 мільйона гривень.

"Слідство триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину", - додали в НАБУ.

Що відомо про Полтаву / Інфографіка: Главред

Боротьба з корупцією в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили одну з найбільших схем зловживань у сфері "зеленого" тарифу за останні роки.

Раніше НАБУ і САП офіційно повідомили про підозру колишньому міністру енергетики й юстиції Герману Галущенку у межах резонансної справи "Мідас", у якій він фігурує під кодовим ім’ям "Сигізмунд".

У НАБУ повідомили, що в період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

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Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

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