Пожежі в Тольятті та Нижньокамську: дрони атакували два найбільші хімічні заводи у День Росії

Під атакою безпілотників опинилися об'єкти в Тольятті та Нижньокамську. Над районами ударів підіймається густий дим.

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Хімзаводи в Росії атакували дрони — пожежі спалахнули у двох регіонах / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova+

Коротко:

Дрони атакували хімічні заводи в Самарській області та Татарстані

На підприємствах "Тольяттикаучук" і "Нижньокамськнефтехім" виникли пожежі

Удари сталися 12 червня, у День Росії

Рано вранці в п'ятницю, 12 червня, територію країни-агресора РФ атакували безпілотники. У Самарській області Росії під удар дронів потрапив хімічний завод "Тольяттикаучук", а в Татарстані — хімічний завод "Нижньокамськнефтехім".

"Сили оборони ударними БПЛА завдали удару по хімічному заводу "Тольяттикаучук" у Самарській області. На об'єкті пожежа", — пише Telegram-канал Exilenova+.

відео дня

Після серії вибухів у Тольятті, де розташований завод, піднявся густий чорний дим. У мережі публікують фото та відео з місця інциденту.

У РФ атаковано "Тольяттикаучук" / Фото: Supernova+

На кадрах чутні звуки вибухів, а також прольоту безпілотників у небі над містом.

Дивіться відео - "Тольяттикаучук" накрив чорний дим після удару дронів:

"Тольяттикаучук" – одне з найбільших нафтохімічних підприємств РФ. Виробляє синтетичні каучуки, полімери, мономери та присадки для автомобільних бензинів, що використовуються в промисловості, транспорті та спеціальній техніці. Завод є важливим елементом сировинного ланцюжка, який опосередковано працює і на ВПК РФ.

Дивіться відео – У Тольятті горить великий хімічний завод:

Атака дронів на Татарстан

Вранці 12 червня дрони атакували Нижньокамськ, розташований у Татарстані в РФ на відстані 1200 км від України.

Спалахнула пожежа на хімзаводі "Нижньокамськнефтехім".

Підприємство є найбільшим у РФ виробником міцного каучуку для шин вантажівок і єдиним, що має сертифікат на постачання антифризу для ЗС РФ. До того ж, завод є найбільшим виробником каучуку: 50% на ринку РФ і 43% у світі.

У РФ атаковано "Нижньокамськнефтехім" / Фото: Supernova+

Дивіться відео — Дрони атакували "Нижньокамськнефтехім":

Зазначимо, сьогодні, 12 червня, у РФ відзначають День Росії — це головне державне свято країни, яке є офіційним вихідним днем.

Свято приурочене до річниці прийняття Декларації про державний суверенітет РРФСР 12 червня 1990 року. Офіційно статус неробочого дня він отримав з 1991 року, а до 2002 року називався Днем прийняття Декларації.

Атаки на території РФ — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Афіпський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з проектною потужністю понад 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачається для російської окупаційної армії.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) пролунала серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.

Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту.

Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, під ранок 10 червня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Після серії вибухів над територією НПЗ спалахнула пожежа і піднявся густий чорний дим.

Куйбишевський НПЗ у Самарі — це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Відомо, що зараз переробні потужності НПЗ становлять не менше 8-9 мільйонів тонн нафти на рік.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження підприємства з виробництва навігаційних систем для ракет і БПЛА, нафтопереробного заводу та танкера тіньового флоту.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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