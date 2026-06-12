Пожежі в Тольятті та Нижньокамську: дрони атакували два найбільші хімічні заводи у День Росії

Коротко:
- Дрони атакували хімічні заводи в Самарській області та Татарстані
- На підприємствах "Тольяттикаучук" і "Нижньокамськнефтехім" виникли пожежі
- Удари сталися 12 червня, у День Росії
Рано вранці в п'ятницю, 12 червня, територію країни-агресора РФ атакували безпілотники. У Самарській області Росії під удар дронів потрапив хімічний завод "Тольяттикаучук", а в Татарстані — хімічний завод "Нижньокамськнефтехім".
"Сили оборони ударними БПЛА завдали удару по хімічному заводу "Тольяттикаучук" у Самарській області. На об'єкті пожежа", — пише Telegram-канал Exilenova+.
Після серії вибухів у Тольятті, де розташований завод, піднявся густий чорний дим. У мережі публікують фото та відео з місця інциденту.
На кадрах чутні звуки вибухів, а також прольоту безпілотників у небі над містом.
Дивіться відео - "Тольяттикаучук" накрив чорний дим після удару дронів:
"Тольяттикаучук" – одне з найбільших нафтохімічних підприємств РФ. Виробляє синтетичні каучуки, полімери, мономери та присадки для автомобільних бензинів, що використовуються в промисловості, транспорті та спеціальній техніці. Завод є важливим елементом сировинного ланцюжка, який опосередковано працює і на ВПК РФ.
Дивіться відео – У Тольятті горить великий хімічний завод:
Атака дронів на Татарстан
Вранці 12 червня дрони атакували Нижньокамськ, розташований у Татарстані в РФ на відстані 1200 км від України.
Спалахнула пожежа на хімзаводі "Нижньокамськнефтехім".
Підприємство є найбільшим у РФ виробником міцного каучуку для шин вантажівок і єдиним, що має сертифікат на постачання антифризу для ЗС РФ. До того ж, завод є найбільшим виробником каучуку: 50% на ринку РФ і 43% у світі.
Дивіться відео — Дрони атакували "Нижньокамськнефтехім":
Зазначимо, сьогодні, 12 червня, у РФ відзначають День Росії — це головне державне свято країни, яке є офіційним вихідним днем.
Свято приурочене до річниці прийняття Декларації про державний суверенітет РРФСР 12 червня 1990 року. Офіційно статус неробочого дня він отримав з 1991 року, а до 2002 року називався Днем прийняття Декларації.
Атаки на території РФ — останні новини
Як писав Главред, у ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула сильна пожежа.
Афіпський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з проектною потужністю понад 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачається для російської окупаційної армії.
Рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) пролунала серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.
Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту.
Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.
Крім того, під ранок 10 червня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод.
Після серії вибухів над територією НПЗ спалахнула пожежа і піднявся густий чорний дим.
Куйбишевський НПЗ у Самарі — це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Відомо, що зараз переробні потужності НПЗ становлять не менше 8-9 мільйонів тонн нафти на рік.
Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження підприємства з виробництва навігаційних систем для ракет і БПЛА, нафтопереробного заводу та танкера тіньового флоту.
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Про джерело: Exilenova+
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