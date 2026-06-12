'Щоб РФ горіла ще сильніше': Україна проситиме у ЄС $20 млрд на посилення ударів

Видання зазначає, що прохання про виділення коштів буде озвучено 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України.

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Україне хоче посилити удари по РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Україна поститиме у союзників 20 млрд доларів

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Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для посилення військової переваги над Росією. Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого представника Міноборони.

"Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування", - наголосив він.

Коли і де Україна озвучить запит

За даними видання, офіційне звернення пролунає 18 червня на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Тему додаткового фінансування вже піднімали міністр оборони Михайло Федоров та інші урядовці під час зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

Скільки мають дати партнери

Співрозмовник Politico зазначив, що кожній країні запропонують внести від 2 до 6 мільярдів доларів, щоб досягти загальної суми у 20 мільярдів. Формат може бути як прямою допомогою, так і кредитом.

Питання підтримки України стане одним із ключових на липневому саміті НАТО в Анкарі, де очікується присутність президента Володимира Зеленського.

На що підуть кошти

Міноборони нагадує, що партнери вже пообіцяли надати 38 мільярдів доларів військової допомоги у 2026 році. Додаткові 20 мільярдів планують спрямувати на посилення ППО, збільшення внесків до програми PURL, закупівлю безпілотників, боєприпасів, засобів РЕБ, озброєння дальньої дії та продукції українського ОПК.

Мета - підтримати інтенсивність ударів по російських військових цілях.

Чому Україні потрібні гроші саме зараз

Український чиновник наголосив, що підтримка Німеччини, Норвегії та Нідерландів уже змінила динаміку війни, але темп необхідно нарощувати, поки Росія не встигла адаптуватися.

"Вікно можливостей поступово закривається. Росія діє швидко та інноваційно. І якщо ми дамо їй час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс покласти край цій війні шляхом справжніх переговорів. А якщо Росія розробить власні безпілотники для нанесення ударів у середині траєкторії, це стане для нас катастрофою", - попередив він.

Чи можлива паливна криза в РФ - думка експерта

Експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар розповів Главреду, що дефіцит пального в Росії може загостритися вже найближчими місяцями на тлі перебоїв із постачанням і черг на АЗС. У перспективі це може призвести до повноцінної паливної кризи, яка вже фіксується в тимчасово окупованому Криму.

"Треба подивитися на Крим: те, що ми бачимо сьогодні в Криму, – це те, що Росія може побачити у себе в липні. Чи відбудеться це саме в липні, чи вже в серпні, коли з боку аграрного сектора зросте потреба в паливі, – інше питання. Але Крим зараз – це прообраз того, що чекає на Росію незабаром", - зазначив він.

Гончар додав, що Росія намагається частково компенсувати проблеми з пальним за рахунок білоруських нафтопереробних заводів, які працюють на російській нафті. Водночас, на його думку, цих обсягів недостатньо, щоб суттєво вплинути на загальну ситуацію та стабілізувати ринок пального в РФ.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Удари України по РФ - останні новини

Як писав Главред, у п'ятницю вранці, 12 червня, територію країни-агресора РФ атакували безпілотники. У Самарській області Росії під удар дронів потрапив хімічний завод "Тольяттикаучук", а в Татарстані - хімічний завод "Нижньокамськнефтехім".

Нагадаємо, у ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Афіпський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з проектною потужністю понад 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачається для російської окупаційної армії.

Також рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) пролунала серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.

Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту.

Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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