Стратегія України повторює підхід союзників, які перемогли у Першій світовій — NYT

Удари по об’єктах російської енергетики розглядаються як спосіб послабити економічні можливості Москви.

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Розкрито подробиці ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Україна компенсує обмеженість людських ресурсів застосуванням БПЛА

Розвиток дронів істотно змінив характер бойових дій

Сучасна війна в Україні все частіше викликає у аналітиків історичні паралелі з конфліктами минулого.

Як зазначає The New York Times, перемога союзників у Першій світовій війні стала можливою завдяки поєднанню військового тиску на фронті та економічного виснаження противника. На думку видання, деякі елементи нинішньої української стратегії мають схожі риси.

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Зокрема, удари по об'єктах російської енергетики розглядаються як спосіб послабити економічні можливості Москви та знизити її здатність підтримувати військові дії. Водночас Україна компенсує обмеженість людських ресурсів широким застосуванням безпілотних технологій, які дозволяють завдавати противнику відчутної шкоди без масштабного залучення особового складу.

Розвиток дронів істотно змінив характер бойових дій. Якщо раніше основою оборони були окопи та укріплені лінії, то сьогодні будь-яке переміщення поблизу лінії фронту може бути швидко виявлено з повітря. За словами українських військових, найбільші шанси на виживання тепер мають невеликі мобільні групи та добре замасковані укріплення.

Видання зазначає, що сучасні зони бойових дій значно відрізняються від класичних фронтів минулого століття. Замість вузької смуги між протиборчими сторонами сформувалися великі території, що перебувають під постійним наглядом безпілотників. Будь-яка активність у таких районах може практично миттєво стати ціллю для удару.

Через це великі наступальні операції за участю великих підрозділів стають дедалі складнішими. На багатьох ділянках фронту завдання виконують невеликі штурмові групи або окремі бійці. Змінилося й значення бронетехніки: танки, які раніше вважалися одним із головних інструментів наступу, сьогодні значно рідше використовуються на передовій через високу вразливість перед дронами.

Незважаючи на технологічні зміни, наслідки війни, як і раніше, нагадують картини найбільших конфліктів XX століття — зруйнована інфраструктура, знищена рослинність і ландшафт, поритий воронками від вибухів.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, темпи просування військ на окремих напрямках залишаються вкрай низькими. Як зазначає NYT, на деяких ділянках вони виявилися навіть повільнішими, ніж під час найзапекліших боїв Першої світової війни.

Ініціатива Зеленського щодо зустрічі з Путіним: позиція Трампа

Президент США Дональд Трамп у Білому домі прокоментував ініціативу Володимира Зеленського провести переговори з Володимиром Путіним. Американський лідер оцінив відкритий лист українського президента та його пропозицію щодо можливої зустрічі, зазначивши при цьому, що загалом вважає проведення такої зустрічі між двома лідерами позитивним кроком.

Переговори про мир - новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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