Погода зміниться кардинально: що чекає на українців найближчим часом

Погода в Україні у четвер, 6 листопада, буде без опадів. Антициклон на ім'я Vianelde зумовить стабільну спокійну погоду із слабким вітром. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Щоправда, така синоптична ситуація у листопаді майже ідеальна для виникнення туманів, чим вони і користуються", - йдеться у повідомленні.
За її словами, 6 листопада очікується погода без опадів, із періодичними туманами та з комфортною температурою повітря.
Найближчої ночі очікується +3…+8 градусів, завтра вдень +10…+14, на півдні до +16 градусів.
Погода в Києві
У Києві у четвер є ймовірність туману, але дощів не передбачається. Максимальна температура повітря впродовж дня буде близько +10 градусів. Крім того, у п'ятницю, суботу, неділю температура може бути вищою.
"Після 11-го листопада похолоднішає. Проте не забуваємо, листопад - осінній місяць, це ще не зима. Тому будь-яке похолодання чи навіть сніг у листопаді - явище тимчасове", - підсумувала Діденко.
Чи може випасти сніг у листопаді
Синоптик Віталій Постригань сказав, що вже від другої половини листопада зростає ймовірність перших проявів зими.
За його словами, у цей період до дощів приєднаються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що 5 листопада в Україні буде вже прохолодно та дощитиме. Але у деяких областях все ще затримається тепло.
Синоптикиня Наталія Діденко раніше наголошувала, що з 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у четвер, 6 листопада, під впливом антициклону у всіх регіонах нашої країни прогнозується тепла погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий туман.
