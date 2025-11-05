Погода зміниться кардинально: що чекає на українців найближчим часом

Синоптикиня нагадала, що листопад - осінній місяць, це ще не зима.

Прогноз погоди на 6 листопада / фото: pixabay

Погода в Україні у четвер, 6 листопада, буде без опадів. Антициклон на ім'я Vianelde зумовить стабільну спокійну погоду із слабким вітром. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Щоправда, така синоптична ситуація у листопаді майже ідеальна для виникнення туманів, чим вони і користуються", - йдеться у повідомленні.

Антициклон в Україні / фото: facebook.com/tala.didenko

За її словами, 6 листопада очікується погода без опадів, із періодичними туманами та з комфортною температурою повітря.

Найближчої ночі очікується +3…+8 градусів, завтра вдень +10…+14, на півдні до +16 градусів.

Погода 6 листопада / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві у четвер є ймовірність туману, але дощів не передбачається. Максимальна температура повітря впродовж дня буде близько +10 градусів. Крім того, у п'ятницю, суботу, неділю температура може бути вищою.

"Після 11-го листопада похолоднішає. Проте не забуваємо, листопад - осінній місяць, це ще не зима. Тому будь-яке похолодання чи навіть сніг у листопаді - явище тимчасове", - підсумувала Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Чи може випасти сніг у листопаді

Синоптик Віталій Постригань сказав, що вже від другої половини листопада зростає ймовірність перших проявів зими.

За його словами, у цей період до дощів приєднаються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

