З'явився точний прогноз погоди на травень: де буде багато дощів і коли настане тепло

Ви дізнаєтеся:
- Яка погода буде в травні
- Де буде більше дощів
Травень традиційно вважається перехідним місяцем до літа, проте у 2026 році погода може виявитися трохи прохолоднішою, ніж зазвичай. В Укргідрометцентрі вже озвучили попередній прогноз погоди на травень 2026 року в Україні.
Яка буде температура в травні 2026
За даними синоптиків, погода в Україні в травні 2026 року очікується з помірними температурами.
Середня температура повітря становитиме:
- 12–15 °C по країні
- 9–12 °C у гірських районах
Це приблизно на 1,5 градуса нижче кліматичної норми.
Водночас можливі значні коливання:
- вночі температура може опускатися майже до нуля
- вдень у окремі періоди повітря може нагріватися до +30 °C і вище
Опади в травні: де буде більше дощів
Прогноз опадів на травень 2026 року показує, що місяць буде досить вологим.
Очікується:
- 35–76 мм опадів по Україні
- до 88–138 мм у західних регіонах та Карпатах
Загалом кількість дощів буде в межах норми, але в деяких областях можливі частіші опади.
Коли настане тепло
Синоптики зазначають, що стійке потепління в Україні зазвичай починається у другій половині травня.
Саме в цей період середньодобова температура стабільно перевищує +15 °C — це умовний кліматичний старт літа.
У Карпатах і на заході країни тепло може прийти трохи пізніше — ближче до кінця місяця або навіть на початку червня.
Особливості погоди в травні
Травнева погода в Україні традиційно відрізняється нестабільністю.
Синоптики кажуть, що протягом місяця можливі різкі перепади температури, короткочасні похолодання, грози та дощі. Такі умови вважаються типовими для кінця весни.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред