З'явився точний прогноз погоди на травень: де буде багато дощів і коли настане тепло

Погода в Україні у травні 2026 року буде трохи прохолоднішою, ніж зазвичай

Точний прогноз погоди на травень

Ви дізнаєтеся:

Яка погода буде в травні

Де буде більше дощів

Травень традиційно вважається перехідним місяцем до літа, проте у 2026 році погода може виявитися трохи прохолоднішою, ніж зазвичай. В Укргідрометцентрі вже озвучили попередній прогноз погоди на травень 2026 року в Україні.

Яка буде температура в травні 2026

За даними синоптиків, погода в Україні в травні 2026 року очікується з помірними температурами.

Середня температура повітря становитиме:

12–15 °C по країні

9–12 °C у гірських районах

Це приблизно на 1,5 градуса нижче кліматичної норми.

Водночас можливі значні коливання:

вночі температура може опускатися майже до нуля

вдень у окремі періоди повітря може нагріватися до +30 °C і вище

Небезпечні погодні явища в Україні

Опади в травні: де буде більше дощів

Прогноз опадів на травень 2026 року показує, що місяць буде досить вологим.

Очікується:

35–76 мм опадів по Україні

до 88–138 мм у західних регіонах та Карпатах

Загалом кількість дощів буде в межах норми, але в деяких областях можливі частіші опади.

Коли настане тепло

Синоптики зазначають, що стійке потепління в Україні зазвичай починається у другій половині травня.

Саме в цей період середньодобова температура стабільно перевищує +15 °C — це умовний кліматичний старт літа.

У Карпатах і на заході країни тепло може прийти трохи пізніше — ближче до кінця місяця або навіть на початку червня.

Особливості погоди в травні

Травнева погода в Україні традиційно відрізняється нестабільністю.

Синоптики кажуть, що протягом місяця можливі різкі перепади температури, короткочасні похолодання, грози та дощі. Такі умови вважаються типовими для кінця весни.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

