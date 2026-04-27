Магнітна буря накрила Україну: названо небезпечні дні активності Сонця

Магнітна буря може спровокувати незначне погіршення самопочуття.

Прогноз магнітних бур в Україні

В останні дні квітня Центр прогнозування космічної погоди NOAA прогнозує збільшення сонячної активності. Сонце буде активним у період від сьогодні, 27 квітня до п'ятниці, 1 травня.

Після шторму G1 26 квітня геомагнітна активність знову підвищилася у перший день поточного тижня. У наступні дні вона дещо стихне, але знову підвищиться у четвер, 30 квітня. Через це метеочутливі люди можуть відчути легке погіршення самопочуття.

Збурення магнітного поля Землі 27 квітня підтверджує і Британська геологічна служба. Водночас, за даними meteoagent, К-індекс сьогодні 3.7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням.

При цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, нормальний, на жовтому рівні. Але сонячний спалах відповідає червоному рівню М1.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.

Серед поширених симптомів також:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

