Тижнева магнітна буря жорстко затягується: коли закінчиться потужний шторм

Ангеліна Підвисоцька
16 листопада 2025, 09:57
Ця магнітна буря може вплинути на ваше самопочуття і погіршити його.
Україну атакувала сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря. Ця магнітна буря може сильно вплинути на здоров'я людини. Про це повідомляє meteoagent.

7 листопада регіони атакувала 7-бальна магнітна буря. Наступного дня вона стала ще сильнішою - 8 балів. 9 -10 листопада магнітна буря опустилася до рівня 6 балів, а 11 листопада - до 5-ти балів.

Очікувалося, що магнітна буря закінчиться, а її потужність піде на спад. Однак 12-13 листопада вона вдарила майже з 9-бальною потужністю, що робить її неймовірно сильною. Наступного дня стався різкий ривок вниз до 4-х балів. Але вже наступного дня потужність бурі знову зросла. 15 листопада вона стала 6-бальною, а 16 листопада опустилася до 5-ти балів.

Експерти прогнозують, що завтра, 17 листопада її потужність опуститься до 4-х балів, а незабаром досягне мінімуму.

Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 15 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 13 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 70%. Ймовірність спалахів класу Х становить 30%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 21 сонячну пляму.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Тижнева магнітна буря жорстко затягується: коли закінчиться потужний шторм
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
