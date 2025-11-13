На Україну насуваються похолодання і мокрий сніг: названо дату зміни погоди

Погода підготувала сюрпризи.

Прогноз погоди на 14 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода 14 листопада

Коли в Україні відчутно похолодніша

У пʼятницю, 14 листопада, в Україні буде досить тепло. У західних регіонах розігріє аж до +14 °C, на решті території очікується +7...+12 °C. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на 14 листопада

Діденко попереджає, що у пʼятницю прогнозується рвучкий південно-західний вітер, часом до 7-14 метрів за секунду.

"Закутуйтесь щільніше і не затримуйтеся під вікнами багатоповерхівок", - рекомендує синоптикиня.

Прогноз погоди на 14 листопада / фото: meteoprog

Погода в Києві 14 листопада

У пʼятницю, 14 листопада, у столиці опадів не передбачається, але очікується сильний вітер. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +10 °C.

Коли в Україну прийде похолодання

Діденко прогнозує, що 14 та 15 листопада в Україні очікується потепління, а вже у вівторок - істотне похолодання до невеликих "мінусів" вночі.

"Є ймовірність 19-го листопада на заході, півночі та в центрі України мокрого снігу", - йдеться у повідомленні.

При цьому вона наголошує, що прогноз поки попередній.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде зима в Україні - прогноз

В прогнозі Mkweather зазначається, що зима 2025–2026 року обіцяє стати однією з найконтрастніших за останні роки. Метеорологи попереджають про справжню погодну гойдалку, яка охопить Україну та Європу.

Відомо, що сезон розпочнеться з м’якого, вологого грудня, а завершиться по справжньому холодним лютим з арктичними морозами.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.

