На Україну насуваються похолодання і мокрий сніг: названо дату зміни погоди

У пʼятницю, 14 листопада, в Україні буде досить тепло. У західних регіонах розігріє аж до +14 °C, на решті території очікується +7...+12 °C. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода на 14 листопада
Діденко попереджає, що у пʼятницю прогнозується рвучкий південно-західний вітер, часом до 7-14 метрів за секунду.
"Закутуйтесь щільніше і не затримуйтеся під вікнами багатоповерхівок", - рекомендує синоптикиня.
Погода в Києві 14 листопада
У пʼятницю, 14 листопада, у столиці опадів не передбачається, але очікується сильний вітер. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +10 °C.
Коли в Україну прийде похолодання
Діденко прогнозує, що 14 та 15 листопада в Україні очікується потепління, а вже у вівторок - істотне похолодання до невеликих "мінусів" вночі.
"Є ймовірність 19-го листопада на заході, півночі та в центрі України мокрого снігу", - йдеться у повідомленні.
При цьому вона наголошує, що прогноз поки попередній.
Якою буде зима в Україні - прогноз
В прогнозі Mkweather зазначається, що зима 2025–2026 року обіцяє стати однією з найконтрастніших за останні роки. Метеорологи попереджають про справжню погодну гойдалку, яка охопить Україну та Європу.
Відомо, що сезон розпочнеться з м’якого, вологого грудня, а завершиться по справжньому холодним лютим з арктичними морозами.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.
Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.
Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
