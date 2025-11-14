Рус
Влупить справжній мороз: названо області України, які огорне холод

Марія Николишин
14 листопада 2025, 13:52
Синоптик наголосив, що в Україні очікується помітне зниження температури.
Влупить справжній мороз: названо області України, які огорне холод
Прогноз погоди на 15 та 16 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода на вихідних
  • В яких регіонах очікуються морози

Погода в Україні на вихідних, 15-16 листопада, буде переважно теплою, місцями з невеликими дощами. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби через територію нашої країни пройдуть малоактивні атмосферні фронти, які викличуть невеликі дощі у північних, західних та місцями східних областях.

"Температурний фон прогнозується вищим за норму і тільки в північних та північно-західних регіонах у зв'язку з надходженням холодної повітряної маси скандинавського походження, 16 листопада відбудеться помітне зниження температури до невеликих морозів вночі", - наголосив він.

Погода в Україні 15 листопада

У суботу в західних регіонах країни очікується хмарна погода, без істотних опадів. Температура вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +7…+13 градусів, на Прикарпатті та Буковині місцями +14…+16 градусів.

У північній частині країни вночі без опадів, вдень дощитиме. Температура вночі очікується в межах +2...+7 градусів, вдень +6...+11 градусів, ввечері зниження до +1...+4 градусів.

У центральних областях упродовж доби очікується тепла погода, без істотних опадів. Температура вночі становитиме +1…+6 градусів, вдень +8…+13 градусів.

На півдні України та у Криму очікується тепла та суха погода, без опадів. Температура вночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +11…+16 градусів.

У східній частині країни прогнозується тепла погода без опадів. Температура вночі очікується в межах 0…+5 градусів, вдень +7…+12 градусів.

Влупить справжній мороз: названо області України, які огорне холод
Погода 15 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 16 листопада

У неділю в західній частині України вночі без істотних опадів, місцями можливий туман. Вдень очікується невеликий дощ. Температура вночі становитиме -1…+4 градусів, вдень +3…+8 градусів, на Прикарпатті та Буковині до +11 градусів.

У північних областях очікується прохолодна погода без опадів. Температура в нічний час знизиться до -4…+1 градусів, вдень коливатиметься в межах +1…+6 градусів.

У центральних регіонах України очікується погода без опадів. Температура вночі становитиме 0…+5 градусів, в денні години +5…+10 градусів.

На півдні України прогнозується тепла та суха погода. Подекуди можливий туман. Температура вночі +6…+11 градусів, вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів.

У східних регіонах країни вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі становитиме +1…+6 градусів, вдень +4…+9 градусів.

Влупить справжній мороз: названо області України, які огорне холод
Погода 16 листопада / фото: meteoprog

Якою буде погода у грудні

Провідні метеосистеми ECMWF та UKMO прогнозують, що цієї зими українцям не варто чекати на класичні снігові пейзажі. Ймовірно, Європу накриє м’яка та суха зима.

Зазначається, що у грудні сніг в Україні випадатиме рідко, переважно у північних та центральних областях.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 14 листопада синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У південних, більшості центральних областях та на Прикарпатті прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що 14 та 15 листопада в Україні очікується потепління, а вже у вівторок - істотне похолодання до невеликих "мінусів" вночі.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

