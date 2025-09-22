Рус
Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Ангеліна Підвисоцька
22 вересня 2025, 05:01
Ця магнітна буря буде досить сильною. Вона може спровокувати погіршення самопочуття.
Україну атакувала сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Україна перебуває під впливом затяжної магнітної бурі. Вона раптово продовжила посилюватися. Про це повідомляє meteoagent.

Попередній спалах магнітної бурі був 14 вересня. Тоді її потужність раптово зросла до семи балів. Наступного дня вона стала 6-бальною, але незабаром потужність знову зросла до семи балів. 17 вересня сила геомагнітного шторму знизилася до 5-ти балів, а потім до мінімуму.

20-21 вересня почався новий спалах магнітної бурі. Спочатку потужність шторму зросла до трьох балів. Очікується, що 22 вересня країну накриє найсильніша магнітна буря - вдарить із потужністю п'ять балів. Після цього вона може піти на спад.

Україну атакувала сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 2 спалахи класу С. Повідомляється, що 22 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 58 сонячних плям.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

