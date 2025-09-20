Сонце 'прокинулося': на Землю насуваються мега-сильні магнітні бурі

Наслідки для Землі можуть бути серйозними, включаючи пошкодження енергосистем, відключення електрики, збої в роботі супутників та систем зв'язку.

Сонячна активність різко зросла / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

Вчені фіксують стрімке зростання сили сонячного вітру

Пік активності Сонця очікують у 2025–2026 роках

Сильні бурі можуть пошкодити супутники та енергосистеми

Сонце несподівано почало демонструвати зростання активності, що загрожує появою потужніших сонячних бур. Такі явища можуть викликати перебої в роботі енергосистем, створювати проблеми із супутниковими технологіями та зв’язком у глобальному масштабі, пише Daily Mail.

Сонячний вітер набирає силу

Фахівці NASA нагадують, що протягом майже двох десятиліть Сонце було відносно "тихим", але з 2008 року ситуація змінилася і його активність почала наростати. Досі немає пояснення, чому відбувся такий злам.

З’ясовано, що відтоді сонячний вітер, тобто потоки заряджених частинок, які вириваються з поверхні зірки, став швидшим, щільнішим і гарячішим, а його магнітне поле значно посилилося. Це підвищує ризик сильних геомагнітних бур, які досягають Землі та здатні виводити з ладу інфраструктуру.

Яку шкоду несуть магнітні бурі

Такі бурі можуть пошкоджувати енергетичні мережі, спричиняти відключення електропостачання, впливати на роботу GPS, інтернету й супутників. У той самий час вони роблять північне сяйво видимим у незвичних широтах. Особливу небезпеку становить загроза для космічних апаратів та астронавтів, які можуть отримати підвищені дози радіації.

Магнітні бурі / Інфографіка Главред

Коли магнітні бурі наберуть обертів

У NASA попереджають, що прогнозувати точний час та силу подібних бур складно, проте їхня кількість може збільшитися у період піку поточного 11-річного циклу активності Сонця, який припадає на 2025–2026 роки.

Науковці наголошують, що нинішнє зростання активності може бути частиною не лише 11-річного, а й довшого - 22-річного циклу. Можливо, Сонце "надолужує" втрачену енергію після періоду зниження, а не входить у нову фазу спокою.

За підрахунками, з 2008 року швидкість сонячного вітру збільшилася на 6%, його щільність зросла на 26%, температура піднялася на 29%, а тиск на 45%. Це робить навколишнє космічне середовище динамічнішим і створює нові виклики для технологій на Землі.

До слова, раніше вже попереджалося, що Землю накриває магнітна буря. Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними.

