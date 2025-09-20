Сонце 'прокинулося': на Землю насуваються мега-сильні магнітні бурі

Коротко:
- Вчені фіксують стрімке зростання сили сонячного вітру
- Пік активності Сонця очікують у 2025–2026 роках
- Сильні бурі можуть пошкодити супутники та енергосистеми
Сонце несподівано почало демонструвати зростання активності, що загрожує появою потужніших сонячних бур. Такі явища можуть викликати перебої в роботі енергосистем, створювати проблеми із супутниковими технологіями та зв’язком у глобальному масштабі, пише Daily Mail.
Сонячний вітер набирає силу
Фахівці NASA нагадують, що протягом майже двох десятиліть Сонце було відносно "тихим", але з 2008 року ситуація змінилася і його активність почала наростати. Досі немає пояснення, чому відбувся такий злам.
З’ясовано, що відтоді сонячний вітер, тобто потоки заряджених частинок, які вириваються з поверхні зірки, став швидшим, щільнішим і гарячішим, а його магнітне поле значно посилилося. Це підвищує ризик сильних геомагнітних бур, які досягають Землі та здатні виводити з ладу інфраструктуру.
Яку шкоду несуть магнітні бурі
Такі бурі можуть пошкоджувати енергетичні мережі, спричиняти відключення електропостачання, впливати на роботу GPS, інтернету й супутників. У той самий час вони роблять північне сяйво видимим у незвичних широтах. Особливу небезпеку становить загроза для космічних апаратів та астронавтів, які можуть отримати підвищені дози радіації.
Коли магнітні бурі наберуть обертів
У NASA попереджають, що прогнозувати точний час та силу подібних бур складно, проте їхня кількість може збільшитися у період піку поточного 11-річного циклу активності Сонця, який припадає на 2025–2026 роки.
Науковці наголошують, що нинішнє зростання активності може бути частиною не лише 11-річного, а й довшого - 22-річного циклу. Можливо, Сонце "надолужує" втрачену енергію після періоду зниження, а не входить у нову фазу спокою.
За підрахунками, з 2008 року швидкість сонячного вітру збільшилася на 6%, його щільність зросла на 26%, температура піднялася на 29%, а тиск на 45%. Це робить навколишнє космічне середовище динамічнішим і створює нові виклики для технологій на Землі.
До слова, раніше вже попереджалося, що Землю накриває магнітна буря. Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними.
Про джерело: Daily Mail
Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.
