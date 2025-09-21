Заморозки та -3 градуси: відомо, коли в Україні почнеться метеорологічна осінь

Синоптик попередив, що на українців чекає різке похолодання.

Погода в Україні з 22 по 28 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода наступного тижня

В яких областях пройдуть дощі

Тепла літня погода в Україні на початку наступного тижня зміниться на холодну та вітряну ближче до вихідних. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, під впливом антициклону перші дні нового робочого тижня пройдуть в умовах теплої та сухої погоди по всій Україні.

"Втім, починаючи з середи, на нас чекає різке похолодання, яке буде спричинене вторгненням з півночі арктичної повітряної маси та проходженням холодного фронту", - йдеться у повідомленні.

Синоптик зауважив, що температура повітря знизиться на 11 – 14 градусів, а вночі місцями вже спостерігатимуться заморозки.

"У ці дні почнеться метеорологічна осінь, оскільки середньодобові показники температури виявляться суттєво нижчими за +15 °С у більшості областей", - каже Кібальчич.

Погода в Україні 22 вересня

У понеділок, 22 вересня, по всій Україні очікується тепла, малохмарна та суха погода завдяки впливу антициклону. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень +23…+28 °С.

Погода 22 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 23 вересня

У вівторок, 23 вересня, утримається тепла та суха погода у більшості областей країни, лише вдень у західній частині місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, вдень +23…+29 °С, на крайньому заході +18…+23 °С.

Погода 23 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 24 вересня

У середу, 24 вересня, під впливом активного холодного фронту очікується контрастна та нестійка погода. Короткочасні дощі, місцями з грозою, пройдуть у західних областях, вранці та вдень також у північних регіонах. На решті території країни буде сухо та малохмарно.

Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +13…+19 °С. У решті областей вночі +11…+16 °С, вдень +25…+30 °С.

Погода 24 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 25 вересня

У четвер, 25 вересня, по всій території України спостерігатиметься холодна та вітряна погода. У північних та східних областях пройдуть короткочасні дощі.

Температура повітря вночі у західних та північних областях знизиться до +2…+7 °С, у решті регіонів коливатиметься в межах +8…+13 °С; вдень +10…+17 °С, на крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті місцями +18…+20 °С.

Погода в Україні 26 вересня

У п'ятницю, 26 вересня, очікується антициклональний характер погоди по всій Україні, тож опадів не передбачається.

Температура повітря вночі +2…+8 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; в денні години +12...+17 °С, на півночі Лівобережжя місцями +8...+10 °С.

Погода в Україні 27 вересня

У суботу, 27 вересня, утримається суха та холодна погода, без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +13...+18 °С.

Погода в Україні 28 вересня

У неділю, 28 вересня, характер погоди суттєво не зміниться. Очікується прохолодна та суха погода без опадів по всій Україні.

Температура повітря вночі становитиме +3…+9 °С, у західній частині, а також місцями у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-3 °С; вдень +15…+20 °С, на Закарпатті та крайньому півдні до +22 °С.

Коли в Україну прийде бабине літо

Синоптик Укргідрометцертра Наталія Птуха розповідала, що з 20-го до 24-го вересня в Україні буде бабине літо.

За її словами, метеорологічна осінь настає тоді, коли середньодобова температура протягом кількох днів доби поспіль тримається в межах +15 і не піднімається вище.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що погода в Україні на вихідні, 20 і 21 вересня, буде комфортною. Буде сонячно, опадів практично не очікується, лише в суботу на крайньому сході місцями буде невеликий дощ.

Синоптик Ігор Кібальчич також говорив, що погода в Україні на вихідні, 20 і 21 вересня, завдяки впливу антициклону буде переважно сонячною і сухою в більшості областей.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха раніше повідомляла, що погода в Україні на початку нового тижня порадує українців літніми температурами та сонячною погодою. У деяких областях вдень температура повітря буде підійматися навіть до +30 градусів.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

