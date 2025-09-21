Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

Марія Николишин
21 вересня 2025, 14:20
141
Синоптикиня закликала українців готуватись до похолодання.
лето, погода
Прогноз погоди на 22 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у понеділок
  • Коли розпочнеться похолодання

Погода в Україні завтра, 22 вересня, буде сонячною та без опадів. В країну завітає антициклон. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні

За її словами, в понеділок в Україні скрізь буде тепло і навіть дуже тепло. Протягом дня очікується +24…+27 градусів.

відео дня

"Ночі прохолодні, але не аж так, щоб дуже. Мінімально +11…+14 градусів. Антициклон - скрізь в Україні завтра без опадів, сонячно", - йдеться у повідомленні.

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27
Погода в Україні 22 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

Діденко додала, що у Києві 22-го вересня, на День осіннього рівнодення, буде сонячно та тепло, до +27 градусів.

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27
Погода в Києві / фото: meteoprog

"Похолодання розпочнеться із середини тижня - підготуйтеся, утепляйтеся, не перемерзайте", - попередила синоптикиня.

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Чи може у вересні випасти сніг

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха вважає, що з 25 вересня буде змінюватися синоптична ситуація в Україні.

За її словами, буде зниження температури, очікується осінній характер погоди.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що погода в Україні на вихідні, 20 і 21 вересня, буде комфортною. Буде сонячно, опадів практично не очікується.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що під впливом антициклону перші дні нового робочого тижня пройдуть в умовах теплої та сухої погоди по всій Україні.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

15:09Світ
"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:38Фронт
Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

14:20Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

НАТО має ухвалити рішення: у Британії зробили прогноз щодо війни в Україні

НАТО має ухвалити рішення: у Британії зробили прогноз щодо війни в Україні

Останні новини

15:23

Заморозки - не біда, а смачніша їжа: ТОП овочів, що розкривають смак на холоді

15:09

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

14:38

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:35

Найскладніша загадка на уважність: де заховані два обличчя

14:20

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
14:11

Не просто звичка: чому собака лиже лапи та коли варто бити на сполох

13:37

Після довгої паузи: відомий український гурт хоче повернутись на Нацвідбір

13:25

Путін прибрав скандального генерала-"героя Росії": як він облажався в Україні

13:16

Чому насправді не збили російські літаки над Естонією - в Bild розкрили нюанс

Реклама
12:40

Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по КримуВідео

12:38

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

12:24

Тіні вважалися знаками: чому для предків 22 вересня було справжнім святомВідео

12:14

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня: Драконам - похмурі думки, Свиням - ризик

12:05

Путін потрапив у цугцванг, у Кремля залишилося лише два варіанти - економістВідео

11:50

Що може змусити Росію відступити у війні - Зеленський назвав єдиний сценарійВідео

11:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

11:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 вересня (оновлюється)

11:17

Заморозки та -3 градуси: відомо, коли в Україні почнеться метеорологічна осінь

11:11

Путін посилив удари по Україні: що вирішили на Заході щодо введення військ

10:32

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 вересня: Козерогам потрібен відпочинок, Дівам - прорив

Реклама
10:20

Українцям варто замінити паролі: нардеп попередив про масштабний злив даних

10:10

"Путін його обманює": Келлог розкрив ставлення Трампа до глави Кремля

09:30

Відставка Козака і дрони в Польщі - багатовекторна операція КремляПогляд

09:23

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

09:08

Логістика ракет порушена: партизани підірвали важливу колію в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:55

НАТО має ухвалити рішення: у Британії зробили прогноз щодо війни в Україні

07:51

Союзникам доведеться воювати з Росією: президент Фінляндії зробив заяву

07:10

Де три відмінності між кур’єрами: тільки "геній головоломок" помітить їх за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

05:03

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

04:35

Чому не можна казати слово "сушилка": яку помилку роблять багато українцівВідео

03:55

Сонячне затемнення 21 вересня: двом знакам зодіаку пощастить на роботі та в коханні

03:17

"Недопрацьовує: Тіна Кароль відхопила критики від відомого композитора

02:50

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

02:27

Загроза для людства: зміщення полюсів загрожує глобальною катастрофою

01:10

Не слухають порад і роблять все по-своєму: ТОП-4 найупертіших знаки зодіаку

00:00

"Путін зробив жахливі речі": Келлог назвав найкращий варіант закінчення війни

20 вересня, субота
23:17

Згодиться не лише для випічки: для чого водії кладуть в авто корицю

22:28

Вважала себе провидицею: у США загадково зникла молода українка

Реклама
22:26

Це трагедія: російський актор потрапив до в'язниці

22:17

Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

21:21

Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

20:48

У Дніпрі понад 30 поранених: поліція показала кадри з "епіцентру армагеддону"ФотоВідео

20:00

Такі носили найвправніші українці - які прізвища вказують на предків-мисливців

19:50

"Люди показують цілі кошики": коли восени найкраще йти по гриби

19:45

Ризик різкого зростання долара: несподіваний прогноз щодо курсу валют

19:10

США повертаються в Афганістан?Погляд

19:03

Ударні дії на чотирьох напрямках: деталі просування ЗСУ на фронті

19:02

Можна готувати хоч щодня: рецепт ідеальної піци за 15 хвилин

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти