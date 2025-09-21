Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у понеділок
- Коли розпочнеться похолодання
Погода в Україні завтра, 22 вересня, буде сонячною та без опадів. В країну завітає антициклон. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні
За її словами, в понеділок в Україні скрізь буде тепло і навіть дуже тепло. Протягом дня очікується +24…+27 градусів.
"Ночі прохолодні, але не аж так, щоб дуже. Мінімально +11…+14 градусів. Антициклон - скрізь в Україні завтра без опадів, сонячно", - йдеться у повідомленні.
Погода в Києві
Діденко додала, що у Києві 22-го вересня, на День осіннього рівнодення, буде сонячно та тепло, до +27 градусів.
"Похолодання розпочнеться із середини тижня - підготуйтеся, утепляйтеся, не перемерзайте", - попередила синоптикиня.
Чи може у вересні випасти сніг
Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха вважає, що з 25 вересня буде змінюватися синоптична ситуація в Україні.
За її словами, буде зниження температури, очікується осінній характер погоди.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що погода в Україні на вихідні, 20 і 21 вересня, буде комфортною. Буде сонячно, опадів практично не очікується.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що під впливом антициклону перші дні нового робочого тижня пройдуть в умовах теплої та сухої погоди по всій Україні.
