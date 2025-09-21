Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

Синоптикиня закликала українців готуватись до похолодання.

https://glavred.net/synoptic/poslednie-teplye-dni-pered-poholodaniem-nazvana-data-kogda-prigreet-do-27-10699985.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 22 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у понеділок

Коли розпочнеться похолодання

Погода в Україні завтра, 22 вересня, буде сонячною та без опадів. В країну завітає антициклон. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні

За її словами, в понеділок в Україні скрізь буде тепло і навіть дуже тепло. Протягом дня очікується +24…+27 градусів.

відео дня

"Ночі прохолодні, але не аж так, щоб дуже. Мінімально +11…+14 градусів. Антициклон - скрізь в Україні завтра без опадів, сонячно", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 22 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

Діденко додала, що у Києві 22-го вересня, на День осіннього рівнодення, буде сонячно та тепло, до +27 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

"Похолодання розпочнеться із середини тижня - підготуйтеся, утепляйтеся, не перемерзайте", - попередила синоптикиня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Чи може у вересні випасти сніг

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха вважає, що з 25 вересня буде змінюватися синоптична ситуація в Україні.

За її словами, буде зниження температури, очікується осінній характер погоди.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що погода в Україні на вихідні, 20 і 21 вересня, буде комфортною. Буде сонячно, опадів практично не очікується.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що під впливом антициклону перші дні нового робочого тижня пройдуть в умовах теплої та сухої погоди по всій Україні.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред