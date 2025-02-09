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"Морози тривають": де в Україні 10 лютого буде найхолодніше і найтепліше

Віталій Кірсанов
9 лютого 2025, 15:26
390
За словами Діденка, від дошкульного холоду можна сховатися на Закарпатті. Там буде найтепліше в Україні, - до +5+7 градусів.
погода
Синоптики дали прогноз на завтра в Україні / УНІАН

Коротко:

  • Продовжиться домінування антициклону
  • Найхолодніше буде на півночі та північному сході
  • У Києві 10 лютого опадів не передбачається

В Україні в понеділок, 10 лютого, очікуються морози від -5 до -10 градусів уночі через домінування антициклону. На Закарпатті буде найтепліше - до +5+7 градусів, опадів не передбачається. Про це пише синоптик Наталка Діденко.

Зокрема, продовжиться домінування антициклону, вітер помірний східних напрямків, метеорологічна стабільність і типовий помірний мороз.

відео дня

"Морози тривають. Найближчої ночі передбачається в Україні -5-10 градусів", - зазначила у своєму пості Наталка Діденко.

Також синоптик повідомила, що "через домінування антициклону - області високого атмосферного тиску" - опадів не передбачається.

За словами Діденко, вітер буде східних напрямків, невеликий або помірний.

Удень у понеділок найхолодніше буде на півночі та північному сході, -3-7 градусів.

У центральних і східних областях, за прогнозом Діденка, на рівні -1 -5 градусів. У південній частині близько нуля. А в західних областях 0+3 градуси.

погода
Фото: facebook.com/tala.didenko

Також, за словами Діденко, від дошкульного холоду можна сховатися на Закарпатті. Там буде найтепліше в Україні, - до +5+7 градусів.

У Києві 10 лютого опадів не передбачається: "Вночі -9-11, вдень -3-5 градусів".

"Надалі в Україні - синоптична нудьга і метеорологічна стабільність, сухо і "мінуси". Якийсь сніг з'явиться через тиждень, після 16 лютого. Про потепління поки що не йдеться, типовий помірний мороз або морозець", - додала вона.

Хто така Наталя Діденко

Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

За даними Укргідрометцентру, завтра, 10 лютого, в Україні очікується день контрастів. У деяких регіонах удень стоятиме мороз, а на Закарпатті навпаки, буде тепло, до +8°.

На дорогах східних, більшості центральних і Сумської областей місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, у Карпатах 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних і південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

У Києві та області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.

погода
Фото: meteo.gov.ua

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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