Штормові пориви вітру і морози: українців попередили про небезпечну погоду

Температура повітря опускатиметься ще нижче в мінуси. Також кілька областей накриють штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

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Погода в Україні - будуть штормові пориви вітру і морози/ УНІАН

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Якою буде погода у вихідні, 8-9 лютого

У яких областях будуть сильніші морози, а де буде сильний вітер

Погода в Україні у вихідні, 8 і 9 лютого, буде без опадів, але з сильнішими нічними морозами. Вдень температура повітря буде близькою до нуля градусів.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Також вона зазначила, що очікується високий атмосферний тиск, який може спричиняти головні болі, але в той же час з'являтиметься більше прояснень і буде сонячно.

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"Найближчої ночі та в ніч на неділю в Україні передбачається -4…-10 градусів, а впродовж дня 8 та 9 лютого температура повітря коливатиметься близько нуля, у східних областях буде холодніше, -1…-4 градуси", – зазначила Діденко.

Вона розповіла, що вітер у суботу-неділю буде східних напрямків, помірний. Проте на півдні, в Приазов'ї, а також завтра ще й на Волині та Рівненщині ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Україні 8-9 лютого/ Facebook Діденко

Погода в Україні 8 лютого/ meteoprog

Погода в Україні 9 лютого/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

У Києві 8 та 9 лютого переважатиме антициклональний характер погоди – буде сухо, навіть сонячно. Вночі очікується мороз до -7…-10 градусів, а вдень буде в межах 0-2 градусів морозу.

"На наступному тижні погода істотно не зміниться – антициклон, без опадів, морозні ночі, прохолодний день. Але часто – із сонцем", – додала Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Циклон та антициклон - яка різниця/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що антициклон накриває Україну – синоптикиня назвала дати потужних морозів. Морози у кілька наступних днів можуть сягнути позначки -3…-9 градусів.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває холоднеча – де температура повітря впаде до -9 градусів. Погода в Україні буде переважно сухою, але подекуди очікується сніг.

Нагадаємо, Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря. Очікується, що ця магнітна буря "труситиме" країну ще кілька днів.

Також повідомлялося, що морози посиляться, буде -12 градусів – Україну накриває антициклон Elvira. Синоптик розповів, у яких областях буде найхолодніше і чи варто очікувати опадів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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