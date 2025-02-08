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Україну скують морози: де влупить -11 градусів

Ангеліна Підвисоцька
8 лютого 2025, 19:43
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Погода у Закарпатській області буде найтеплішою. Там не очікується мороз.
погода
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 9 лютого
  • Де температура повітря опуститься до -11 градусів
  • Де очікують ожеледицю

Погода в Україні 9 лютого буде дуже холодною та морозною. Синоптики прогнозують ожеледицю у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що вночі будуть посилюватись морози, але вдень буде близько нуля градусів. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -10 градусів. На вихідних будуть сильні пориви вітру у південних областях. Водночас погода буде переважно сухою та сонячною.

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Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 9 февраля
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото: ventusky

Погода 9 лютого

В Україні 9 лютого буде хмарно з проясненнями. У Криму прогнозують сніг. На території північних, східних та центральних областей очікується ожеледиця. У цей день вітер буде північно-східних зі швидкістю 5-10 м/с. У Приазов'ї очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 6-11° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -10

За даними meteoprog, 9 лютого в Україні буде холодним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+7 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -10...-3 градусів.

погода 9 февраля
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото: meteoprog

Погода 9 лютого у Києві

У Києві 9 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 9 февраля
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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