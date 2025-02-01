"На 1,5-2° вище за норму": Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому

Що стосується опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму.

https://glavred.net/synoptic/na-1-5-20-vyshe-normy-ukrgidrometcentr-soobshchil-kakaya-pogoda-budet-v-fevrale-10635881.html Посилання скопійоване

Яка погода буде в лютому/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яка в лютому буде середня місячна температура повітря

Яка буде погода в Україні найближчими днями

У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

"Середня місячна температура повітря передбачається від 3° морозу до 2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму", - повідомляють синоптики. відео дня

Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму.

"Місячна кількість опадів очікується 25-65 мм, що менше за норму", - спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Зокрема, найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

Згідно з прогнозами синоптиків, атмосферні фронти принесуть у більшість регіонів невеликі, місцями помірні опади у вигляді дощу, що переходить у мокрий сніг. У Карпатах уже сьогодні збільшиться кількість снігу, а до понеділка подекуди можливе утворення снігового покриву, переважно в західних, південних і східних областях.

Швидкість вітру в країні становитиме від 3 до 10 м/с, залежно від регіону.

Через вторгнення холодних повітряних мас із північного заходу Європи тепла погода почне відступати, і температура відчутно знизиться.

У неділю та понеділок, 2 і 3 лютого відповідно, температурні показники вночі та вдень становитимуть від -3° до +3°, у Карпатах вночі похолодає до -3°...-8°, а на Закарпатті та півдні вдень очікується від +1° до +6°.

Погода в Україні 2 лютого / колаж: Главред, фото: скріншот meteo.gov.ua

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що морози вдарять в Україні - синоптик назвала точну дату. Температура повітря скоро почне істотно знижуватися. Частину областей накриють дощі та мряка.

Також раніше керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода в Україні в лютому. Сніг випаде лише на півночі та сході країни, прогнозує синоптик.

Погода в Україні у вихідні, 1 і 2 лютого, відзначиться зниженням температури повітря. Похолодання буде пов'язане з тим, що найближчими днями над Скандинавським півостровом сформується молодий антициклон, який сприятиме поширенню холодних повітряних мас у південніші широти. Через це нашу країну накриє холодне повітря і північно-західний вітер. Температура повітря поступово знизиться на 3-6 градусів. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

Більше новин про погодні явища:

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред