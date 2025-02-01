"На 1,5-2° вище за норму": Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому

Ви дізнаєтеся:
- Яка в лютому буде середня місячна температура повітря
- Яка буде погода в Україні найближчими днями
У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.
"Середня місячна температура повітря передбачається від 3° морозу до 2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму", - повідомляють синоптики.відео дня
Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму.
"Місячна кількість опадів очікується 25-65 мм, що менше за норму", - спрогнозували в Укргідрометцентрі.
Зокрема, найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.
Згідно з прогнозами синоптиків, атмосферні фронти принесуть у більшість регіонів невеликі, місцями помірні опади у вигляді дощу, що переходить у мокрий сніг. У Карпатах уже сьогодні збільшиться кількість снігу, а до понеділка подекуди можливе утворення снігового покриву, переважно в західних, південних і східних областях.
Швидкість вітру в країні становитиме від 3 до 10 м/с, залежно від регіону.
Через вторгнення холодних повітряних мас із північного заходу Європи тепла погода почне відступати, і температура відчутно знизиться.
У неділю та понеділок, 2 і 3 лютого відповідно, температурні показники вночі та вдень становитимуть від -3° до +3°, у Карпатах вночі похолодає до -3°...-8°, а на Закарпатті та півдні вдень очікується від +1° до +6°.
Погода в Україні - останні новини
Раніше Главред повідомляв, що морози вдарять в Україні - синоптик назвала точну дату. Температура повітря скоро почне істотно знижуватися. Частину областей накриють дощі та мряка.
Також раніше керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода в Україні в лютому. Сніг випаде лише на півночі та сході країни, прогнозує синоптик.
Погода в Україні у вихідні, 1 і 2 лютого, відзначиться зниженням температури повітря. Похолодання буде пов'язане з тим, що найближчими днями над Скандинавським півостровом сформується молодий антициклон, який сприятиме поширенню холодних повітряних мас у південніші широти. Через це нашу країну накриє холодне повітря і північно-західний вітер. Температура повітря поступово знизиться на 3-6 градусів. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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