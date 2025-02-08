Морози посиляться: де в Україні вдарить -14 градусів

Температура повітря ще більше опуститься в мінуси. Синоптикиня розповіла, у яких областях буде найхолодніше.

https://glavred.net/synoptic/morozy-usilyatsya-gde-v-ukraine-udarit-14-gradusov-10637891.html Посилання скопійоване

Погода в Україні стане холоднішою - морози посиляться/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода наступного тижня

Де будуть найбільші морози

Погода в Україні у найближчі дні буде визначатися полем високого тиску та арктичним повітрям. У нашій державі очікуються холодні й сухі погодні умови.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, повідомляють Факти ICTV. Вона розповіла, якою буде погода в Україні у найближчі сім днів.

відео дня

Погода в Україні 8-10 лютого

За словами синоптикині, опадів не очікується, тільки в суботу в Криму можливий невеликий сніг.

"Погоду в Україні продовжує визначати поле дуже високого атмосферного тиску, антициклон досить потужний. Такий атмосферний тиск не часто трапляється. Також на додачу до цього – холодне повітря арктичного походження. Опадів чекати не варто. Лише у суботу в Криму можливий невеликий сніг", – зазначила Птуха.

Вона попередила, що в Криму та Приазов’ї місцями можливі пориви вітру 15-20 м/с, через що холод може ставати ще більш відчутним. В усіх інших регіонах вітер буде помірним.

Вночі стовпчики термометрів будуть показувати -4…-10 градусів, у Криму 0…-5 градусів. Найпрохолодніше буде в Карпатах – там температура повітря може опуститися до -7…-14 градусів, але вдень буде 0…-6.

Вдень температура повітря триматиметься на рівні від -4 градусів до +1°С, на Закарпатті +2…+8.

Погода в Україні 9 лютого/ meteoprog

Погода в Україні 10 лютого/ meteoprog

Погода в Україні 11-12 лютого

У цей період нічна температура повітря триматиметься на рівні -4…-10 градусів, у Карпатах буде до -13 градусів. Вдень буде переважно 0…+5 градуси. Лише у західних та південних областях очікується від -2 градусів до +3, на Закарпатті +2…+7.

Опади не очікуються, утримається дуже спокійна погода. Згідно з прогнозом Наталі Птухи, усе частіше можливі сонячні прояснення.

Погода в Україні 11 лютого/ meteoprog

Консультативний прогноз погоди на 13-17 лютого

За словами синоптикині, точно спрогнозувати погоду на кінець наступного тижня поки що не можна, але температура повітря може трішки змінитися.

"Очікується певна синоптична перебудова, але ми її ще не бачимо до кінця. Температура може хіба що на пару градусів підвищитися. Вночі -2…-7 градусів, в день близько 0 – тобто залишається від +4 до -2 градусів, на Півдні та Закарпатті +1…+7 градусів", – розповіла вона.

Щодо опадів, невеликий сніг можливий вдень 15 лютого і вночі 16 лютого в західних, а 17 лютого у північних областях, вдень на Закарпатті – з дощем.

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що морози посиляться, буде -12 градусів – Україну накриває антициклон Elvira. Синоптик розповів, у яких областях буде найхолодніше і чи варто очікувати опадів.

Також раніше повідомлялося, що будуть штормові пориви вітру і морози – українців попередили про небезпечну погоду. Температура повітря опускатиметься ще нижче в мінуси. Також кілька областей накриють штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, повідомлялося, що в Україні буде дуже холодно – стало відомо, де "вдарить" -10 градусів. Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших. Температура повітря там опуститься до -7 градусів.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред