Зима повертається: синоптикиня розповіла, у яких регіонах завтра буде -4 та сніг

Завтра позначки термометра опустятся нижче нуля.

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Якою буде погода 3 лютого / Фото: ua.depositphotos.com

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Якою буде погода завтра в Україні

У яких регіонах очікується сніг та мороз

Зима повертається із короткої відпустки. У понеділок, 3 лютого, у деяких регіонах погода буде подекуди морозною та сніжною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, у понеділок в Україні вночі температура впаде до - 4°C градуси морозу, а вдень очікується від -2...+3 °C.

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"Через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей 3 лютого періодично випадатиме невеликий сніг", - написала Діденко.

На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

Вітер в Україні переважно північно-західний, помірний, у західних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Карта погоди / Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 3 лютого

За словами синоптикині, у Києві понеділок буде прохолодним, вночі -3...-1°C, вдень близько нуля. Очікується невеликий сніг, а на дорогах посилиться ожеледиця. Водіям та пішоходам слід бути обережними.

Діденко додала, що впродовж тижня температура буде коливатися від -3 до -8 градусів вночі, а вдень від -3...+2°C.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповідала, що погода в Україні в лютому 2025 року буде здебільшого сонячною та доволі теплою, як для цієї пори року. Невеликі морози можливі лише на початку місяця. За її словами, сніговий покрив у лютому ймовірний у північних і східних областях. На решті території України сніг малоймовірний. Якщо він і випаде, то швидко розтане.

Український гідрометцентр повідомляв, що у 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. За даними синоптиків, середня місячна температура повітря в лютому коливатиметься від - 3°C до +2°C, що на 1,5-2°C вище за норму.

Як писав Главред, морози вдарять в Україні – синоптикиня назвала точну дату. Температура повітря скоро почне суттєво знижуватися. Частину областей накриють дощі і мряка.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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