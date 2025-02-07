В Україні буде дуже холодно: де "вдарить" -10 градусів

Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших. Температура повітря там опуститься до -7 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 8 лютого

Де температура повітря опуститься до -10 градусів

Де очікуються сніг та ожеледицю

Погода в Україні 8 лютого буде холодною, але сухою. Синоптики прогнозують місцями сніг та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що вночі будуть посилюватись морози, але вдень буде близько нуля градусів. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -10 градусів. На вихідних будуть сильні пориви вітру у південних областях. Водночас погода буде переважно сухою та сонячною.

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Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото: ventusky

Погода 8 лютого

В Україні 8 лютого буде хмарно з проясненнями. У Криму прогнозують сніг. На території більшості областей очікується ожеледиця. У цей день вітер буде північно-східних зі швидкістю 5-10 м/с. У Криму та Приазов'ї очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 5-10° морозу, в Криму 0-5° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -10

За даними meteoprog, 8 лютого в Україні буде холодним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+6 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -10...-3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото: meteoprog

Погода 8 лютого у Києві

У Києві 8 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-4° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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