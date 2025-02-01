Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Червоний рівень небезпеки: магнітна буря вдарила Україну з новою силою

Даяна Швець
1 лютого 2025, 16:29
203
Магнітні бурі можуть впливати на різних людей.
Червоний рівень небезпеки: магнітна буря вдарила Україну з новою силою
Вже в перший день лютого країну накрила сильна магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Є шанс дізнатися:

  • Лютий починається з магнітної бурі
  • Рівень небезпеки магнітної бурі 1 лютого

Лютий розпочався з підвищеної геомагнітної активності. Про це повідомляє портал Meteoagent, що займається моніторингом сонячної активності.

Вже сьогодні, 1 лютого, суне потужна магнітна буря, яка досягне рівня К-індексу 5 (червоний рівень). Вона може негативно вплинути на самопочуття людей.

відео дня

Варто пам’ятати, що прогноз магнітних бур може змінюватися. Дослідники оновлюють свої дані кожні три години, тому важливо стежити за змінами та контролювати показники спалахів на Сонці.

Прогнозування наступних магнітних бур
Прогнозування наступних магнітних бур / Фото: meteoagent.

Як уберегтися від впливу магнітної бурі?

Під час магнітної бурі багато людей можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення, підвищений тиск і дратівливість, попереджає Главред.

Щоб зменшити негативний вплив, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • Стежте за самопочуттям – якщо відчуваєте слабкість або дискомфорт, не ігноруйте ці симптоми.
  • Пийте більше води – це допоможе уникнути зневоднення, яке може посилити вплив магнітної бурі.
  • Обмежте споживання кави та алкоголю – вони можуть спричинити додаткове навантаження на серцево-судинну систему.
  • Харчуйтеся правильно – надавайте перевагу легким стравам, багатим на вітаміни та мікроелементи (овочі, фрукти, зелень, горіхи).
  • Зменшіть фізичне навантаження – у такі дні варто уникати перевтоми та інтенсивних тренувань.
  • Дотримуйтеся режиму сну – повноцінний відпочинок допоможе організму краще адаптуватися.
  • Уникайте стресу – намагайтеся не перевантажувати себе емоційно та не вступати в конфлікти.
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі – це сприятиме покращенню загального стану.
  • Приймайте контрастний душ – така процедура допоможе нормалізувати кровообіг.
  • Якщо маєте хронічні захворювання – тримайте під рукою необхідні ліки та контролюйте артеріальний тиск.
Червоний рівень небезпеки: магнітна буря вдарила Україну з новою силою
Симптоми магнітної бурі / Інфографіка Главред

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

  • Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.
  • Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.
  • Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.
  • Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.
  • Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.
  • Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.
  • Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

Магнітні бурі - останні новини

Потужна магнітна буря почалася в Україні 29 січня. На Сонці було помічено 55 сонячних плям.

За даними метеорологів, лютий принесе одразу декілька магнітних бур. Вчені рекомендують стежити за оновленнями та своєчасно реагувати на попередження про магнітні бурі.

Більше новин про погодні явища:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі новини України Календар магнітних бур
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

16:58Україна
У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

16:34Світ
Зниження кількості самоволок у ЗСУ: Сирський розкрив деталі програми для новобранців

Зниження кількості самоволок у ЗСУ: Сирський розкрив деталі програми для новобранців

15:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

Останні новини

17:22

У вас більше ніколи не пропаде капуста: шикарний рецепт на всі випадки життя

16:58

Вибухи гриміли в семи областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

16:47

"Жалюгідне видовище": який зараз вигляд має зрадниця Клара Новікова

16:37

"Це не бусифікація": Братчук розповів, як відбувається рекрутинг в армію

16:34

У США натякнули Путіну, що його можуть прибрати: політолог розповів деталі

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
16:29

Червоний рівень небезпеки: магнітна буря вдарила Україну з новою силою

16:04

Хто на малюнку начальник: тільки найкмітливіші вгадають за 5 секунд

15:48

Північнокорейці намагаються уникнути відправки на війну проти України - Newsweek

15:45

Анні Трінчер висунули звинувачення - до чого тут Марія Яремчук

Реклама
15:44

Зниження кількості самоволок у ЗСУ: Сирський розкрив деталі програми для новобранців

15:07

Окупанти пішли проти командування і саботують накази на Херсонщині - Атеш

14:48

Як правильно телефонувати й хто має закінчити розмову: правила етикетуВідео

14:45

РФ готується до нових ракетних атак: які загрози для України - деталі

14:43

Удар Росії по житловому будинку в Полтаві: кількість жертв зросла, названо тип ракети РФФотоВідео

14:18

ЗСУ прориваються контратаками на Курщині: ворог зазнав втрат - ISW

13:59

Планувала підрив будівлі СБУ в центрі Києва: правоохоронці зупинили спробу терактуФото

13:58

"Це складно": Наталя Могилевська розповіла про стосунки зі старшою донькою

13:43

У Сумській області троє поліцейських загинули внаслідок російських авіаударів

13:24

Стрімко подешевшав на 27%: популярний овоч б’є рекорди за падінням ціни

12:59

Гороскоп на лютий 2025 для Козерогів: важлива новина, знайомство та прибутокВідео

Реклама
12:49

Максим Галкін возз'єднався із сім'єю і показав будинок на Кіпрі - деталі

12:20

Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

12:11

Де захована іграшкова машинка: лише найуважніші знайдуть її за 5 секунд

12:05

"Приголомшливий актор": помер заслужений артист України - що сталося

12:05

Армія Угорщини йшла до кордону з Україною: Орбан і Путін могли домовитися - Ягун

11:45

"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

11:41

Гороскоп на лютий 2025 для Скорпіонів: здійснення мрії, визнання та нагородаВідео

11:30

"Відчула той морок": дочка Сумської зізналася про домагання від викладача

11:11

Взяти Куп'янськ в оточення: ворог під Харковом атакує із трьох напрямків - ISW

10:57

"Йдеться про місяці, а не роки": у Трампа зробили заяву про закінчення війни в Україні

10:49

Китайський гороскоп на завтра 2 лютого: Тиграм - витрати, Драконам - досягнення

10:41

Росія забрала життя 6 людей: Зеленський гостро відреагував на атаку по Україні

10:03

Гороскоп на лютий 2025 для Стрільців: кохання, успіх, гроші та задоволенняВідео

09:56

Ще одна авіакатастрофа: у США розбився літак із важкохворою дитиною

09:27

Наймасштабніша атака на Запоріжжя: були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освітиФотоВідео

08:45

Люди під завалами, під'їзд вщент: Росія вдарила по Полтаві - є жертвиФото

08:22

У 7 областях України запроваджуються відключення світла через атаку – Укренерго

08:10

Чому Росія ніколи не віддасть Асада новій владі СиріїПогляд

07:24

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

06:10

Великий шпигунський скандал в Азербайджані та місце РосіїПогляд

Реклама
05:55

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

05:05

Яке сьогодні свято 1 лютого 2025 року: чому цього дня не можна важко працювати

04:35

2 прості кроки, і проблема зникне: як прибрати роздратування після гоління

04:03

Ворог хоче просуватися Харківщиною: Братчук розповів про небезпеку

03:45

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

03:31

Чи варто мити рис перед приготуванням: господині розставили всі крапки над "і"

03:00

Як очистити решітки духовки: жінка поділилась цікавим методом

02:30

Де сховалися три покемони: надскладна головоломкаВідео

01:46

Завжди доводять розпочате до кінця: топ-5 найбільш педантичних знаків зодіаку

01:00

Лютий принесе декілька магнітних бур: які дні будуть найскладнішими

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти