Червоний рівень небезпеки: магнітна буря вдарила Україну з новою силою

Магнітні бурі можуть впливати на різних людей.

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Вже в перший день лютого країну накрила сильна магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

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Лютий починається з магнітної бурі

Рівень небезпеки магнітної бурі 1 лютого

Лютий розпочався з підвищеної геомагнітної активності. Про це повідомляє портал Meteoagent, що займається моніторингом сонячної активності.

Вже сьогодні, 1 лютого, суне потужна магнітна буря, яка досягне рівня К-індексу 5 (червоний рівень). Вона може негативно вплинути на самопочуття людей.

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Варто пам’ятати, що прогноз магнітних бур може змінюватися. Дослідники оновлюють свої дані кожні три години, тому важливо стежити за змінами та контролювати показники спалахів на Сонці.

Прогнозування наступних магнітних бур / Фото: meteoagent.

Як уберегтися від впливу магнітної бурі?

Під час магнітної бурі багато людей можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення, підвищений тиск і дратівливість, попереджає Главред.

Щоб зменшити негативний вплив, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Стежте за самопочуттям – якщо відчуваєте слабкість або дискомфорт, не ігноруйте ці симптоми.

– якщо відчуваєте слабкість або дискомфорт, не ігноруйте ці симптоми. Пийте більше води – це допоможе уникнути зневоднення, яке може посилити вплив магнітної бурі.

– це допоможе уникнути зневоднення, яке може посилити вплив магнітної бурі. Обмежте споживання кави та алкоголю – вони можуть спричинити додаткове навантаження на серцево-судинну систему.

– вони можуть спричинити додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Харчуйтеся правильно – надавайте перевагу легким стравам, багатим на вітаміни та мікроелементи (овочі, фрукти, зелень, горіхи).

– надавайте перевагу легким стравам, багатим на вітаміни та мікроелементи (овочі, фрукти, зелень, горіхи). Зменшіть фізичне навантаження – у такі дні варто уникати перевтоми та інтенсивних тренувань.

– у такі дні варто уникати перевтоми та інтенсивних тренувань. Дотримуйтеся режиму сну – повноцінний відпочинок допоможе організму краще адаптуватися.

– повноцінний відпочинок допоможе організму краще адаптуватися. Уникайте стресу – намагайтеся не перевантажувати себе емоційно та не вступати в конфлікти.

– намагайтеся не перевантажувати себе емоційно та не вступати в конфлікти. Проводьте більше часу на свіжому повітрі – це сприятиме покращенню загального стану.

– це сприятиме покращенню загального стану. Приймайте контрастний душ – така процедура допоможе нормалізувати кровообіг.

– така процедура допоможе нормалізувати кровообіг. Якщо маєте хронічні захворювання – тримайте під рукою необхідні ліки та контролюйте артеріальний тиск.

Симптоми магнітної бурі / Інфографіка Главред

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.

– ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність. Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.

– магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття. Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.

– під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність. Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.

– підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан. Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.

– їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі. Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.

– через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль. Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

Магнітні бурі - останні новини

Потужна магнітна буря почалася в Україні 29 січня. На Сонці було помічено 55 сонячних плям.

За даними метеорологів, лютий принесе одразу декілька магнітних бур. Вчені рекомендують стежити за оновленнями та своєчасно реагувати на попередження про магнітні бурі.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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