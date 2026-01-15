Морози до -18°С насуваються на Полтаву: коли лютий холод вдарить з новою силою

Синоптики попереджають про небезпечну погоду у найближчі дні.

Прогноз погоди в Полтаві 16-18 січня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Як зміниться температура повітря у Полтаві 16 січня

Яку погоду прогнозують синоптики на вихідні

Погода у Полтаві та області завтра, 16 січня, буде хмарною, але з проясненнями. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram.

Вночі місцями очікується невеликий сніг, а вдень опадів не буде. Водночас на дорогах області буде небезпечно через ожеледицю. Вітер прогнозують північно-східний, 5-10 м/с.

Щодо температури, то по області вночі очікується 12-17 градусів морозу, а вдень 7-12 градусів морозу. У самій Полтаві буде від 15 до 17 градусів морозу вночі та в межах 9-11 градусів морозу вдень.

Прогноз погоди в Полтаві 16 січня / фото: скріншот з meteoprog

Погода на Полтавщині на вихідні

Вже цих вихідних, 17 та 18 січня, у Полтавській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Ожеледиця з доріг не зникне, а північно-східний вітер дмухатиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Полтаві 17 січня / фото: скріншот з meteoprog

Температура повітря знизиться вночі до 13-18 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 8 до 13 градусів морозу.

Прогноз погоди в Полтаві 18 січня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні до кінця зими - прогноз

Главред писав, що за даними фахівців MkWeather, друга половина січня і лютий можуть принести рясні снігопади та стійкий сніговий покрив в Україні. Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України.

Через те, що Україна знаходиться у Східній Європі, цієї зими вона стане найхолоднішим регіоном континенту з потенціалом для рекордних арктичних спалахів наприкінці зими.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

