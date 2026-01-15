До -15 градусів: синоптики попередили про затяжні морози на Тернопільщині

У Тернопільській області оголошено І рівень небезпечності.

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 16 січня, буде хмарною, але з проясненнями. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, завтра істотних опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі складатиме -10..-15 градусів, а вдень -6…-11 градусів.

У місті Тернопіль вночі очікується -12…-14 градусів, але вдень мороз спаде, а температура становитиме -8…-10 градусів.

"16 січня на дорогах Тернопільської області та м. Тернополя збережеться ожеледиця. І рівень небезпечності – жовтий", - йдеться у повідомленні.

Скільки протримаються морози

Синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що найближчим часом морози все ще домінуватимуть в Україні.

Вона підкреслила, що 15 січня - середина зими, але це не означає, що скоро буде потепління.

"Спуск із зимової вершини у весняну долину буде на початках морозним", - сказала синоптикиня.

Як повідомляв Главред, у четвер, 15 січня, погода в Харкові буде хмарною. Синоптики прогнозують невеликий сніг. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть - 13 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, в п'ятницю в Одесі вночі буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря опуститься до -10°...-12°C. Вітер північний, 3-8 м/с.

Житомирська область з 14 по 18 січня опиниться під впливом антициклону та атмосферних фронтів, що принесуть різкі морози, періодичний сніг і тривалу ожеледицю.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

