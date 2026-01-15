До -15 градусів: синоптики попередили про затяжні морози на Тернопільщині

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі у п’ятницю
- Чи очікується ожеледиця
Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 16 січня, буде хмарною, але з проясненнями. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, завтра істотних опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря по області вночі складатиме -10..-15 градусів, а вдень -6…-11 градусів.
У місті Тернопіль вночі очікується -12…-14 градусів, але вдень мороз спаде, а температура становитиме -8…-10 градусів.
"16 січня на дорогах Тернопільської області та м. Тернополя збережеться ожеледиця. І рівень небезпечності – жовтий", - йдеться у повідомленні.
Скільки протримаються морози
Синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що найближчим часом морози все ще домінуватимуть в Україні.
Вона підкреслила, що 15 січня - середина зими, але це не означає, що скоро буде потепління.
"Спуск із зимової вершини у весняну долину буде на початках морозним", - сказала синоптикиня.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
