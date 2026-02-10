Важить 47 кг: популярна російська актриса помирає від раку

Актриса також звинувачується у серйозному злочині в терористичній Росії.

https://glavred.net/stars/vesit-47-kg-populyarnaya-rossiyskaya-aktrisa-umiraet-ot-raka-10739519.html Посилання скопійоване

Наталія Дрожжина серйозно хвора / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що сталося з актрисою

У чому її звинувачують

У терористичній Росії стало відомо про те, що через важку хворобу помирає колись популярна актриса кіно і серіалів Наталія Дрожжина.

Як пишуть російські пропагандисти, ще в 2023 році Замоскворецький суд Москви виніс вирок актрисі Наталії Дрожжиній — їй дали чотири роки умовно за розкрадання майна сім'ї Олексія Баталова.

відео дня

Відомо, що після цього здоров'я Дрожжиної сильно погіршилося. Повідомлялося, що вона перенесла кілька інсультів, через що її обличчя частково паралізоване. Також ЗМІ повідомляли, що актриса перенесла інфаркт і сильно схудла — до 47 кілограмів.

Як зараз виглядає актриса / Фото Стархіт

Її чоловік публічно не став озвучувати діагноз актриси, але зробив натяк. "Якщо вона лежала в онкологічному відділенні гінекології Боткінської лікарні, як ви думаєте, який у неї діагноз?" — сказав він.

Дрожжина грала в "Інтердівчиці" / Скріншот фільму

Наталія Дрожжина — кіно- і театральна актриса. Крім того, вона багато років викладала в Університеті культури при Академії управління МВС Росії і була віце-президентом Гільдії акторів театру і кіно Росії.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, запроданка Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову, потрапила в скандал.

Раніше також український артист і колишній суддя Національного відбору на Євробачення Андрій Данилко вирішив пожартувати над фіналістами цього року.

Про особу: Наталія Дрожжина Наталія Дрожжина - радянська і російська актриса театру і кіно, почесний академік фонду Міжнародна академія культури і мистецтва. Отримала умовний термін у справі про шахрайство з нерухомістю сім'ї актора Олексія Баталова. Член Громадської ради міста Москви. Член терористичної політичної партії "Єдина Росія"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред