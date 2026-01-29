Арктичний удар по Україні: Діденко назвала найморозніші дні

За прогнозом, зміна погоди почнеться вже в п'ятницю, 30 січня.

Синоптик назвала дні, коли морози досягнуть критичних позначок / Фото: pixabay

Після нетривалої відлиги в Україну повертаються люті морози, які місцями досягають позначки -28 градусів. Про це попередила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

За її прогнозом, зміна погоди почнеться вже в п'ятницю, 30 січня. Температура повітря протягом дня впаде до - 2...- 8 градусів. Відносно теплими залишаться тільки південь і південний схід (+ 1...+5 °C). На Лівобережжі очікується мокрий сніг з дощем, а на півночі місцями сніг.

У Києві в п'ятницю, 30 січня, похолодає до -5...-8 градусів, буде дуже слизько.

"Є ймовірність у п'ятницю невеликого снігу. Уважно! Ймовірний сильний вітер північно-східного напрямку!", - підкреслила синоптик.

За її прогнозом, похолодання буде посилюватися і охопить всю Україну.

"Протягом 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити в нічні години -20-28 градусів і нижче. Найморознішою буде північна частина України, включаючи Київ. У Києві пік морозів очікується 1-2 лютого. Послаблення морозів - з 5 лютого", - написала вона.

Прогноз нічної температури повітря на 2 лютого / Фото: facebook.com/tala.didenko

Про особу: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Києві 30 січня буде хмарною, місцями невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура вночі в Києві становитиме - 9°…- 11°. Середня температура вдень становитиме -11°…-9°.

Погода в Україні 30 січня / Фото: meteo.gov.ua

Значне похолодання в Україні почнеться 1 лютого. Цього дня середня температура вночі в Києві становитиме - 20°… - 22°. Середня температура вдень становитиме - 16°…- 14°.

Погода в Україні 1 лютого / Фото: meteo.gov.ua

Відзначимо, що нещодавно в ДСНС повідомили , що на Україну насуваються сильні морози. Вже протягом 1-3 лютого очікується різке зниження температури. Місцями до -30°. Оголошено III рівень небезпеки, червоний.

Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження з черговим похолоданням.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду також пообіцяла похолодання. За її словами, з 31 січня вже в Україні буде більш відчутне зниження температури, саме в західних областях, але крім Закарпаття. Також похолодання очікується в північних областях, Вінницькій, Черкаська, Полтавська області. Вже вночі буде 12-17 морозу, саме в ніч на 31 число. На півночі країни місцями до -20 градусів опустяться стовпчики термометрів. Вдень 8-13 морозу. 1-2 лютого будуть найморознішими.

Тим часом 29 січня на території Київської області та Києва зберігатиметься складна погодна ситуація. Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Він входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі і на кілька днів вперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, але і по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

