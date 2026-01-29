Синоптики б'ють на сполох: де сьогодні різко погіршиться погода

Ви дізнаєтеся:
- Яка буде погода в Україні сьогодні
- У яких регіонах оголошено перший рівень небезпеки
Упродовж доби 29 січня на території Київської області та Києва зберігатиметься складна погодна ситуація. Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Погода в Києві та області буде хмарною. Очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі та вранці туман, ожеледиця. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.
Видимість 200-500 м. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту", - йдеться в повідомленні.
Погода в Україні сьогодні - прогноз
У четвер, 29 січня, вся територія України буде перебувати в теплому вологому повітрі, яке буде переміщатися до нас переважно з боку Чорного моря, обумовлюючи похмуру погоду з туманами.
Як повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, з атмосферними фронтами будуть пов'язані опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У західних та північних областях - ожеледиця.
На дорогах, крім Закарпаття, півдня та південного сходу, все ще слизько.
В Україну повернуться морози - прогноз погоди на завтра
Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження з черговим похолоданням.
Керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха також обіцяє похолодання.
"Тенденція йде до відчутного зниження температури. Поки що ті значення, які ми можемо озвучити, це 1-2 лютого будуть найморознішими. Початок зниження температури 30 січня. У північній частині буде ще невеликий сніг. Але, опадів або інтенсивних снігопадів не слід очікувати", - сказала Птуха в інтерв'ю Главреду.
За її словами, з 31 січня вже в Україні буде більш відчутне зниження температури, саме в західних областях, але крім Закарпаття. Також похолодання очікується в північних областях, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях. Вже вночі буде 12-17 морозу, саме в ніч на 31 число. На півночі країни місцями до -20 градусів опустяться стовпчики термометрів. Вдень 8-13 морозу.
Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич раніше також говорив, що на вихідних, 31 січня і 1 лютого, температура в Україні знову почне знижуватися. За його прогнозом, температура повітря в ці дні впродовж доби коливатиметься в діапазоні -5...-15 градусів.
Про персону: Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
