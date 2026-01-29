Рус
Чи буде рання весна: якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року

Анна Ярославська
29 січня 2026, 09:36
Останній місяць зими в Україні буде теплішим за норму, але не скрізь.
Останній місяць зими принесе несподіванки: прогноз синоптиків

Коротко:

  • Лютий-2026 буде близьким до кліматичної норми
  • На більшій частині території — тепліше на 1,5°
  • Можливі різкі температурні контрасти

Погода в Україні в лютому 2026 року, в цілому, відповідатиме нормі. У більшості регіонів — на 1,5° вище норми. Прогноз погоди на останній місяць зими опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Середня місячна температура очікується від 4° морозу до 2° тепла в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях, що в межах норми. На решті території країни — температура повітря буде на 1,5° вище норми.

Місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, в Карпатах місцями 74-83 мм, що в межах норми (80-120%).

Кліматична характеристика лютого

В Укргідрометцентрі повідомили, що середня місячна температура становить 0-6° морозу. В Одеській області, в Криму та в Закарпатті - місцями 1-4° тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 23,7-36,1° морозу. На Волині, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями до 37,2-39,0° морозу.

Абсолютний максимум — 12,3-21,9° тепла. В Одеській, Вінницькій областях і в Криму — до +23,0-24,4°. На високогір'ї Карпат 9,5-11,1 ° тепла.

Середня місячна кількість опадів становить 22-49 мм. Водночас у Карпатах, Закарпатті та високогір'ї — 104-108 мм.

Погода в Україні до кінця січня 2026 року — прогноз

Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження з черговим похолоданням.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду також пообіцяла похолодання. За її словами, з 31 січня вже в Україні буде більш відчутне зниження температури, саме в західних областях, але крім Закарпаття. Також похолодання очікується в північних областях, Вінницькій, Черкаська, Полтавська області. Вже вночі буде 12-17 морозу, саме в ніч на 31 число. На півночі країни місцями до -20 градусів опустяться стовпчики термометрів. Вдень 8-13 морозу. 1-2 лютого будуть найморознішими.

Тим часом 29 січня на території Київської області та Києва зберігатиметься складна погодна ситуація. Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища.

19:59

Концерт пам'яті Степана Гіги: українська співачка відмовилася від участі в заходіВідео

19:37

Учні можуть не ходити на уроки християнської етики: за якої умови

19:33

Всього одна хитрість — і яєчня буде ідеальною: смак здивує з першої виделкиВідео

