Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Марія Тупік
28 січня 2026, 17:10оновлено 28 січня, 17:45
Синоптик попередила про нову хвилю сильних морозів в Україні.
Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26
Україну накриє мороз до -26 / Главред

Погода в Україні найближчими днями буде дуже морозною. За прогнозом синоптиків в країну прийде антициклон.

В інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли чекати на різке похолодання, скільки протримається сильний мороз і якою буде погода на початку лютого.

В Україну насуваються нові морози і зміна погоди. Яких погодних сюрпризів нам очікувати?

Дійсно, тенденція йде до відчутного зниження температури. Поки що ті значення, які ми можемо озвучити, це 1-2 лютого будуть найбільш морозними. Розпочнеться зниження температури 30 січня. У північній частині буде ще невеликий сніг. Але, на опади чи інтенсивні снігопади не слід очікувати.

З якої погоди закінчиться січень в Україні?

30-го числа в північній частині України буде невеликий сніг і водночас зниження температури протягом доби до 6-11 градусів морозу. Зараз Україна у фазі короткочасного потепління, але починаючи з 30 січня очікуємо відчутне зниження температури, особливо для північних регіонів.

На півдні країни залишаються вищі значення температури і будуть переважно дощі, адже 30-го і 31-го січня ще атмосферні фронти будуть проходити через територію України. Температура в день 1 - 6 тепла, а в Криму взагалі там +5 +10. Решта територій - помірний мокрий сніг та дощ.

В центральних областях знову може бути проходження локального циклону. Це буде перед початком зниження температури. Також 30 січня у центральних областях можуть пройти значні опади.

Коли очікувати на значні морози і нове похолодання?

З 31 січня вже в Україні буде більше відчутне зниження температури, саме в західних областях, але крім Закарпаття. Також похолодання очікується в північних областях, Вінниччина, Черкаси, Полтава. Вже вночі буде 12-17 морозу в ніч на 31 число. На півночі країни місцями до -20 градусів опустяться стовпчики термометрів. В день 8-13 морозу.

Погода в Україні на лютий 2026
Погода в Україні на лютий 2026 / pixabay

Чи очікувати українцям на новий циклон?

Ми знову повертаємось до тієї ж картини з морозами, але на цей раз це вже буде антициклон, тобто поле високого тиску, спокійне з проясненнями, водночас в поєднанні з холодною повітряною масою з Скандинавії. Цей антициклон буде визначати найбільш інтенсивне зниження температури переважно в західних та північних областях.

Погода на лютий 2026

Якої погоди очікувати на півдні країни?

Одеса, Миколаїв, Кіровоград, Дніпро, Харків, в цих областях протягом доби 31 чісня буде 5-10 морозу. Решта території вночі і вдень від 3 морозу до +2 тепла, Крим до +6.

Як розпочнеться лютий в Україні?

На сьогоднішній день ми вже можемо говорити про 1 і 2 лютого. Очікуємо холодну погоду, надалі буде знижуватися температура знову, тобто на кілька градусів нижча. Вночі до мінус 14-20 градусів. Місцями може бути 21-26 градусів морозу.

Коли в Україні вдарить сильний мороз

Які регіони накриє сильний мороз до -26?

Це північні регіони і північно-західні. Вночі до -26, вдень це 10-16 морозу. Угу. Також, окрім північних і західних, це можуть бути і частково центральні регіони. Вінниччина, Черкащина, можливо, також відчують значні морози.

Але знову ж таки, загальне похолодання від - 14 до -20, локальне, особливо, якщо там ареографічно десь в низині поселення знаходиться, то, звичайно, можуть бути і -21 -26 морозу.

З 1 лютого на півдні і на сході вночі -8 -14, вдень -2 -8.

Початок лютого буде без опадів, тому що вже очікуємо антициклон. Може бути більше прояснень.

Графік погоди
Графік погоди / meteo.gov.ua

Скільки протримається мороз в України

Чому в Україні будуть такі морозні ночі?

Прояснення вдень - це сонечко, хоч трошки якогось оптимізму додає, але в нічні години, якщо повністю ясне небо за таких синоптичних умов взимку: високий тиск, антициклон і холодна повітряна, то інтенсивніше вихолоджується приземний шар повітря, тобто немає цієї конденсації хмар, швидше вихолодження відбувається, тому такі морозні ночі.

Скільки такі потужні морози можуть протриматися?

За попередніми оцінками, які на сьогоднішній день у нас є, тут до 4 лютого буде схожа картинка. Але фахівці Українського гідрометцентру будуть ще уточнювати інформацію і готувати вже офіційне повідомлення, якщо буде та сама тенденція зберігатися.

Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
