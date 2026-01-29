Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дощ, туман, ожеледь: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

Віталій Кірсанов
29 січня 2026, 12:00
8
Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора четверга.
Яка сьогодні погода буде в Харкові та області
Яка сьогодні погода буде в Харкові та області / колаж: Главред, фото: objectiv.tv/objectively

Коротко:

  • У Харкові вдень буде хмарно
  • У Харківській області на дорогах ожеледь

У четвер, 29 січня, погода в Харкові буде хмарною і дощовою.

Як прогнозує сайт Sinoptik, хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора четверга.

відео дня

"Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері посилиться", - йдеться в повідомленні.

Вітер південний, 4, 4 м/с.

Температура повітря вдень буде + 2... + 3. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть + 2... + 1.

Дощ, туман, ожеледь: яка сьогодні погода буде в Харкові та області
Фото: sinoptik.ua

Як повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології, 29 січня в Харкові та області буде хмарно. На дорогах ожеледь. Туман, видимість 200-500 метрів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 1 до 3 градусів з позначкою "плюс".

По області температура повітря вночі становитиме від 3 морозу до 2 тепла, вдень – від 1 морозу до 4 тепла. Вітер південний – 7-12 м/с.

Погода в Україні до кінця січня 2026 року – прогноз

Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження з черговим похолоданням.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду також пообіцяла похолодання. За її словами, з 31 січня вже в Україні буде більш відчутне зниження температури, саме в західних областях, але крім Закарпаття. Також похолодання очікується в північних областях, Вінницькій, Черкаська, Полтавська області. Вже вночі буде 12-17 морозу, саме в ніч на 31 число. На півночі країни місцями до -20 градусів опустяться стовпчики термометрів. Вдень 8-13 морозу. 1-2 лютого будуть найморознішими.

Тим часом 29 січня на території Київської області та Києва зберігатиметься складна погодна ситуація. Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова погода Погода в Україні новини Харківщини Погода на завтра Погода на сьогодні Погода Харкова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

11:47Україна
Коли закінчиться війна в Україні: WSJ назвало три реальні сценарії

Коли закінчиться війна в Україні: WSJ назвало три реальні сценарії

10:07Україна
Чи буде рання весна: якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року

Чи буде рання весна: якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року

09:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

Останні новини

13:47

"Я звинувачую себе": чоловік відомої ведучої розповів про втрату сина на фронті

13:17

Євробачення-2026: оголошено ведучих конкурсу

12:27

Не просто збіг: що характер вашого собаки говорить про вас

12:25

Чому жінкам 30 січня не можна займатися рукоділлям: яке церковне свято

12:23

"Буде наказ": Тополя зробив заяву про повернення на фронт

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26
12:23

Світоліна програла в півфіналі Australian Open, але встановила особистий рекорд

12:00

Дощ, туман, ожеледь: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

11:58

У папуг немає голосових зв’язок — але вони говорять: як це можливо

11:53

Панічно бояться: ЗМІ дослідили реакцію росіян на призначення Буданова до ОП

Реклама
11:47

Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

11:43

Що не можна прати разом: фатальні помилки, які псують одяг

11:32

Музикант улюбленої групи Путіна вирушив на війну з Україною — подробиці

11:03

"Надзвичайно талановитий": на фронті загинув соліст відомого українського гурту

10:45

Китайський гороскоп на завтра, 30 січня: Драконам - зміни, Півням - проблеми

10:22

"Перша пластична": зірка "Дизель Шоу" показала обличчя після операції

10:07

Коли закінчиться війна в Україні: WSJ назвало три реальні сценарії

10:05

Місячний календар стрижок на лютий 2026 року

10:03

Гороскоп на завтра 30 січня: Козорогам - великий успіх, Тельцям - нагорода

09:36

Чи буде рання весна: якої погоди чекати українцям у лютому 2026 року

09:24

Китайський гороскоп на лютий 2026 року: Свиням - удача, Мавпам - дохід

Реклама
09:00

Зміни з 1 лютого в Україні: відпустки військовим, доплати та нові правила бронювання

08:55

Переговори України та РФ зіткнулися з трьома основними проблемами - Politico

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 січня (оновлюється)

08:48

На столі Путіна нині є кілька варіантів розвитку конфліктуПогляд

08:34

Синоптики б'ють на сполох: де сьогодні різко погіршиться погода

08:25

Відключення світла в Україні - графіки на 29 січня (оновлюється)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:09

Ключову розбіжність України та РФ "дуже складно" подолати - Рубіо

07:48

Нічна атака дронів на Одесу: пошкоджено об'єкт інфраструктуриФото

07:03

Росіяни атакували Вільнянськ на Запоріжжі: троє загиблих, є пораненийФото

06:10

Гарантії безпеки США: що вимагають від УкраїниПогляд

05:34

Типова помилка багатьох: що зробити, щоб штани швидко сохли взимку

05:05

В Україні посиляться графіки відключень світла для населення - в чому причина

04:30

Відкриється золота жила: чотири знаки зодіаку на порозі великого прориву

04:12

4 суворих заборони: що не можна робити у свято 29 січня

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дідуся в кріслі за 27 секунд

03:22

Кличко радить виїхати з Києва: експерт уточнив, для кого це реально

02:40

Європа "закипає": скоро спека зробить життя в частині країн нестерпним

01:53

Мерц різко висловився щодо вступу України до ЄС у 2027 році: відомо подробиці

01:12

5 продуктів, які категорично не можна зберігати у пластиковому контейнері

Реклама
00:19

Мінус два винищувачі з екіпажами: РФ втратила Су-30 і Су-34 за один день

28 січня, середа
23:55

Французьке Le Figaro присвятило статтю 22-річній ветеранці та переможниці "Танців із зірками"Відео

23:31

Загроза обвалення фронту: Sky News про ризик втрати двох великих міст на сході

22:48

Запах з котячого лотка зникне назавжди: прості поради, які реально працюютьВідео

22:38

Без опалення сотні багатоповерхівок: Кличко про відновлення подачі тепла у Києві

22:35

У Києві вводять графіки відключення світла: як діятимуть нові правила

21:36

Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозуВідео

21:28

"Дуже боляче": Андре Тан показав свій спалений в Херсоні магазин після "прильоту"

21:24

Літаки, системи ППО та ракети: деталі нових пакетів допомоги Франції та ФРН Україні

21:01

Новий графік відключень для Рівненської області: коли не буде світла 29 січня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти