Дощ, туман, ожеледь: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

Коротко:
- У Харкові вдень буде хмарно
- У Харківській області на дорогах ожеледь
У четвер, 29 січня, погода в Харкові буде хмарною і дощовою.
Як прогнозує сайт Sinoptik, хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора четверга.
"Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері посилиться", - йдеться в повідомленні.
Вітер південний, 4, 4 м/с.
Температура повітря вдень буде + 2... + 3. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть + 2... + 1.
Як повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології, 29 січня в Харкові та області буде хмарно. На дорогах ожеледь. Туман, видимість 200-500 метрів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 1 до 3 градусів з позначкою "плюс".
По області температура повітря вночі становитиме від 3 морозу до 2 тепла, вдень – від 1 морозу до 4 тепла. Вітер південний – 7-12 м/с.
Погода в Україні до кінця січня 2026 року – прогноз
Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження з черговим похолоданням.
Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду також пообіцяла похолодання. За її словами, з 31 січня вже в Україні буде більш відчутне зниження температури, саме в західних областях, але крім Закарпаття. Також похолодання очікується в північних областях, Вінницькій, Черкаська, Полтавська області. Вже вночі буде 12-17 морозу, саме в ніч на 31 число. На півночі країни місцями до -20 градусів опустяться стовпчики термометрів. Вдень 8-13 морозу. 1-2 лютого будуть найморознішими.
Тим часом 29 січня на території Київської області та Києва зберігатиметься складна погодна ситуація. Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Інші новини:
