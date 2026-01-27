Арктичний холод повернеться в Україну - названо дату нового похолодання

Діденко попередила про небезпеку 28 січня.

Прогноз погоди на 28-29 січня / фото: pixabay

У яких регіонах чекати +14 градусів найближчими днями

Коли в Україну повернуться морози

У середу та четвер, 28-29 січня, в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря. Можливі опади - дощ, мокрий сніг та льодяний дощ. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 28-29 січня в Україні практично всюди стовпчики термометрів показуватимуть +0...+3 °C, на півдні очікується +3...+6 °C, в Криму +6...+14 °C.

Мокрий сніг та дощ можливі завтра на півночі, заході, у центрі та на Харківщині. У південній частині, на Донеччині та Луганщині - без істотних опадів.

Діденко попереджає, що місцями очікується ожеледь.

"Вона дуже небезпечна, бо оселяється не лише на дорогах чи тротуарах, а й на вертикальних поверхнях!", - йдеться в повідомленні.

Погода в Україні 28 січня / фото: meteoprog

Погода у Києві 28 січня

У середу в столиці - мокрий сніг або дощ, хмарно й волого. Очікується туман, видимість знизиться до 300–500 метрів.

Стовпчики термометрів показуватимуть вдень +1 °C.

Коли в Україну повернуться морози

Діденко прогнозує, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження із черговим похолоданням.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, погода в Україні починає змінюватись. У деякі регіони вже почало заходити потепління, яке найближчими днями посилиться.

Тим часом Укргідрометцентр попереджає, що 28 січня майже по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через погіршення погодніх умов, туман та ожеледицю.

Упродовж тижня, з 26 січня до 1 лютого, по всій країні прогнозують відлигу. Погоду супроводжуватимуть тумани та опади, переважно у вигляді дощу, повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

