7-бальний шторм обрушився на Україну: коли закінчиться магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2025, 03:50
512
Ця потужна магнітна буря може серйозно вплинути на самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала 7-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під впливом дуже сильної магнітної бурі. Про це повідомляє meteoagent і Британська геологічна служба.

1 жовтня країну атакувала дуже сильна магнітна буря, потужність якої сягнула семи балів. Очікується, що 2-3 жовтня вона стане слабшою і опуститься майже до чотирьох балів. Однак розслаблятися ще рано, адже все може змінитися.

відео дня

Британська геологічна служба попереджає, що надалі потужність магнітної бурі може посилитися. Протягом наступних кількох днів будуть активні періоди, коли шторм сягатиме піку. Після цього буря піде на спад.

магнітна буря
Україну атакувала 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 2 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 67 сонячних плям.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", - ідеться в повідомленні.

7-бальний шторм обрушився на Україну: коли закінчиться магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
