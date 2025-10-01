"Ледь не літо": синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

Температура повітря у різних регіонах України буде контрастною.

Якою буде погода у різних областях України 2 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні 2 жовтня

В яких регіонах очікуються опади

Погода в Україні завтра, 2 жовтня, буде дивувати значними температурними контрастами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила синоптик Наталія Діденко.

Згідно з її прогнозом, в той час як в одних регіонах України температура підніметься не вище +10 градусів, то на сході стовпчики термометрів зможуть піднятися до +18 градусів.

Як буде відрізнятися температура повітря у різних областях України

Діденко прогнозує, що на заході та півночі температура буде завтра триматися в межах +6+10 градусів. Водночас на Вінниччині та у Кропивницькому з районами температура коливатиметься в районі +7+11 градусів.

На Черкащині буде ще тепліше - +9+12 градусів, у Полтавській області температура підніметься до +10+15 градусів, а в Дніпропетровській області - до +11+16 градусів.

На сході буде найтепліше, очікується до +14+18 градусів, в той час як на півдні температура буде в межах +12+16 градусів.

Погода в Україні 2 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Де в Україні пройдуть опади

Діденко повідомила, що 2 жовтня дощі очікуються лише у північних областях України. В інших регіонах істотних опадів не буде, але при цьому хмарність нікуди не зникне.

Якою буде погода в Києві 2 жовтня

Завтра у столиці очікується дощ і холод. Температура повітря буде триматися на рівні +8 градусів. Тому синоптик радить одягатися майже по-зимовому і на мокру погоду.

"Трохи треба померзнути - надалі в Києві поволі теплішатиме, а потім й усій Україні", - додала вона.

Погода в Києві 2 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україну прийде потепління

Діденко зазначила, що найдовше холодна погода в Україні протримається саме у західних областях. Але після 5 жовтня потепліє і там. При цьому на сході та півдні буде тепло увесь час, навіть подекуди температура повітря буде підніматися до +18+20 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як буде змінюватися погода в Україні взимку

Главред писав, що згідно з даними MkWeather, зима 2025-2026 в Україні буде рекордно холодною. Синоптики прогнозують сильні морози та багато снігу.

Початок зими відзначиться відносно м’якою погодою. Час від часу можливі дощі та сніг. У січні очікується поступове зниження температури, яке перейде в справжні арктичні морози. А січень і лютий можуть принести рясні снігопади та стійкий сніговий покрив. Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) на ніч 2-3 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Раніше начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у жовтні в Україні погода буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

Напередодні у Головному управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що у горах України вже падає сніг, температура нижче нуля, це робить умови особливо небезпечними для туристів.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

