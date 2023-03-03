Зірка "Голодних ігор" зізналася, що пережила зґвалтування на зйомках фільму

Акторка зізналася, що зазнала сексуального насилля з боку її колеги, але раніше не казала про це, тому що зізнання "не допомогло б їй зцілитися".

Зірка "Голодних ігор" зізналася, що була зґвалтована під час зйомок фільму/ Imstagram jenamalone

Американська актриса Джена Мелоун, яка зіграла роль Джоанни Мейсон у серії фільмів "Голодні ігри", зізналася, що під час зйомок пережила зґвалтування, яке скоїв її колега по знімальному майданчику.

Про це Мелоун зізналася на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що інцидент стався під час зйомок другої частини "Сойки-пересмішниці" у 2014 році. Проте ім’я свого кривдника актриса не назвала.

Вона зазначає, що не хоче розкривати особу нападника, тому боїться так званого ефекту "культури скасування". Також вона написала, що не бачить сенсу позиватися до суду через зґвалтування, адже правосуддя над злочинцем все одно не допоможе їй повністю зцілитися.

відео дня

Актриса зізналася, що багато працювала над собою після пережитого жаху, і потім сподівалася "помиритися з кривдником і сама із собою".

"Я дуже багато працювала, щоб зцілитись і навчитися за допомогою відновного правосуддя, як помиритися з людиною, яка мене образила, і з самою собою. Важко було говорити про "Голодні ігри" та Джоану Мейсон, не відчуваючи гостроти цього моменту в часі, але я готова пережити це і повернути собі радість і досягнення, які я відчувала", – поділилася Мелоун.

Актриса зазначає, що наважилася розповісти про це, щоб підтримати дівчат, які теж пережили подібне.

Нагадаємо, навколо українського співака Іво Бобула спалахнув скандал через сексизм. Співак розмірковував над тим, що повинна і не повинна робити "хороша дівчина", назвав усіх жінок продажними та зі скандалом втік з інтерв'ю, яке у нього брала журналістка Емма Антонюк.

Потім з’явилося нібито вибачення Бобула за свою поведінку. Проте одразу після цього у співака заявили, що він не просив вибачення – просто його сторінку у соцмережах хтось зламав і написав пост від його імені. А співак, мовляв, не бачить за собою провини за сказане.

Читайте також: