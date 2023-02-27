"Іво Бобул - сексист?": співак зі скандалом втік з інтерв'ю після сексистських заяв

Іво Бобул розмірковував над тим, що повинна і не повинна робити "хороша дівчина", і образився за звинувачення в мізогінії.

Іво Бобул втік з інтерв'ю після того, як журналістка назвала його сексистом через стереотипні переконання / facebook.com/ivo.bobul.94, скріншот

Український співак, Народний артист України Іво Бобул повернув собі колишню популярність, особливо серед молодого покоління. Однак переконання 69-річного артиста можуть перетворить його в персонажа для мемів, а не в кумира поколінь.

Виною тому - зірване інтерв'ю для YouTube-каналу Це Ніхто Не Буде Дивитися. Журналістка Емма Антонюк запитала у Бобула, що він вважає найважливішим у відносинах між чоловіком та жінкою, а також чому співак вчить свого 16-річного сина в тому, що стосується відносин з жінками.

Спершу артист зніяковів, і відмовився ділитися своєю "мудрістю", але потім заявив, що відносини залежать від того, якою виявиться жінка. Після цього він і зовсім видав тираду про зіпсованість і меркантильність всіх сучасних жінок, яка складалася суцільно з застарілих стереотипів.

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"Жінки бувають різні, а тим паче зараз жінки зараз розбалувані. Дуже багато хочуть від чоловіків. Дуже багато. Я дивлюся на все це і мені просто жалко стає чоловіків. Сьогодні один, через пару років уже інший і так скаче по ліжках, з одного в інше, шукає принца, а принц був біля неї, – заявив артист. – Є хороші дівчата – ті сидять по домах і не виходять. І є ті, які шукають собі якусь пригоду на щось", -заявив артист, підкреслюючи, що він говорить "життєву правду" і ділиться досвідом, тому що він старший за Антонюк, а значить його слова не повинні викликати сумнівів.

Коли журналістка нагадала, що висловлювання подібного роду образливі і пахнуть мізогінією, Бобул почав дратуватися, повідомив, що Антонюк в свої 32 роки незаміжня і без дітей, і не може з цієї причини засуджувати його життєвий досвід. Тоді журналістка безпосередньо запитала у співака, чи вважає він себе сексистом.

Іво Бобул остаточно вийшов з себе і заперечив: "Ні, це щось таке образливе. Сексот, сексист. Ні, сонце моє, я зараз встану і піду. Ми почали говорити про щось, ти починаєш давити своєю термінологією, яку я не розумію, хай я дурний. Я кажу тобі життєві речі. Я прожив 69 років. Тобі 32 роки і ти мене починаєш учити. Не треба макати мене в унітаз. Усе, до побачення".

Потім артист покинув студію. Через кілька хвилин він подзвонив Еммі Антонюк, проте конструктивного діалогу, так само як і продовження розмови, не вийшло. Журналістка зазначила, що це було найкоротше інтерв'ю в її практиці.

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