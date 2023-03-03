"Каже, що думає, його провини немає": у Іво Бобула назвали вибачення перед жінками фейком

Представники Бобула заперечують провину артиста за пропахлі мізогінією і нафталіном, образливі слова.

Іво Бобул не вибачався перед жінками за сексистські висловлювання - його сторінку зламали / facebook.com/ivo.bobul.94

Скандал з українським співаком Іво Бобулом набирає обертів - вчора артист опублікував розгорнуте вибачення перед усіма, кого образили його сексистські висловлювання щодо сучасних жінок на інтерв'ю з Еммою Антонюк.

У соціальних мережах поширилося повідомлення, в якому Бобул визнає свої слова образливими, просить вибачення і обіцяє як слід попрацювати над відновленням загальної довіри до нього. Цей жест не залишився непоміченим, і команда ТСН звернулася до Ірини, концертного директора артиста, за коментарями.

Появу вибачень вона підтверджує, проте те, що їх писав сам Бобул або його команда, спростовує - офіційна сторінка артиста в Instagram була зламана, і зловмисник написав власні думки від його імені.

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"Звернемося до людини, яка розбирається у цій справі, щоб знайти людей, які мали доступ до цієї сторінки. Ми поки не знаємо, хто це міг зробити, ми дізнаємося. ... Ми дізнаємося, хто це міг зробити. Але стовідсотково - цього не робили ані я, ані Іво Васильович", - зазначає Ірина.

Також концертний директор Бобула підкреслила, що ніяких публічних вибачень від пана Іво і бути не могло, адже його провини в сказаному немає, та й говорить він завжди те, що думає. "Цієї інформації бути не могло, бо провини жодної його немає. Він просто висловив свою думку і все. Іво Васильович каже те, що він вважає за потрібне, і те, що відповідає його поглядам", - повідомила вона.

Нагадаємо, скандал розгорівся під час інтерв'ю, яке Емма Антонюк брала для свого YouTube-проекту. Розмова майже відразу пішла на підвищених тонах - особливо щодо ролі жінки в суспільстві. Думка співака з цього приводу виявилася застарілою і образливою, про що журналістка йому і сказала.

Після скандалу Бобул звинуватив Антонюк у "хайпожорстві", мовляв не давав дозволу на публікацію інтерв'ю. Журналістка відкинувши звинувачення, зіслалась на власний професіоналізм і багаторічний досвід.

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