Зірка "Форсажу" і "Хоббіта" записав на відео духопідіймальне звернення до українців

Зірка кінофраншиз "Хоббіт" і "Форсаж" Люк Еванс звернувся до українців з потужною і духопідіймальною промовою.

Люк Еванс / фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Відомий британський актор і співак Люк Еванс, відомий за ролями в кінофраншизах "Хоббіт" і "Форсаж" записав духопідіймальне відеозвернення до українців, яке було оприлюднено в Telegram-каналі платформи United24.

"З болем і відчаєм я спостерігав за тим, що вам усім довелося пережити минулого року. Ви наші брати і сестри. І хоча я далеко, я хочу, щоб ви знали, що я підтримую всіх вас. Я, як і ви, хочу, щоб ця жахлива і безглузда війна закінчилася. Ви не самі. Ми про вас не забули. Світ про вас не забув. І всі ми стоїмо пліч-о-пліч - з надією, що цьому прийде кінець", - сказав артист.

Еванс подякував українцям за те, що вони демонструють всьому світу справжню силу, єдність і солідарність.

відео дня

"Я не можу уявити, як це – вимушено залишати свій будинок, посеред зими, з речами за спиною, з дітьми і домашніми тваринами. Це розриває моє серце. Будь ласка, тримайтеся і знайте, що ми поруч, і молимося, щоб це закінчилося. Сили вам і любові", - підсумував артист.

Підтримка західними зірками України

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

