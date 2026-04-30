Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Я був одружений": Вірастюк здивував зізнанням про молоду кохану

Христина Трохимчук
30 квітня 2026, 10:05
Василь Вірастюк привітав свою молоду дружину.
Василь Вірастюк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Василь Вірастюк

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядає дружина Василя Вірастюка
  • Що він розповів про дружину

Український стронгмен Василь Вірастюк поділився з шанувальниками новими знімками своєї цивільної дружини Ірини Зінченко. У своєму Instagram знаменитість розкрив цікаві подробиці про те, як починалися їхні стосунки.

Свою публікацію Вірастюк присвятив дню народження коханої. Стронгмен зізнався, що вони зустрілися у складний період життя. Сам Василь у той момент був ще одружений.

відео дня
Дружина Василя Вірастюка / фото: instagram.com, Василь Вірастюк

"Сьогодні день народження у Ірини Зінченко. Доля нас звела зовсім випадково, ніхто з нас спеціально не шукав знайомства, я на той момент був одружений, Ірина була не у стосунках і в процесі розлучення... У її житті було всяке, і зрада, багато болю і розчарування, сльози, і все з нуля, без підтримки", — висловився знаменитість.

Василь зворушливо привітав свою кохану. Чоловік не скупився на компліменти і щиро запевнив у своїх теплих почуттях до неї.

Ірина Зінченко / фото: instagram.com, Василь Вірастюк

"Я хочу побажати тобі, моя солоденька, бути завжди веселою, усміхненою, з гарним настроєм, успішною і обов'язково здоровою. Зроблю все для того, щоб ти, Ірина Григорівна, була безмежно щасливою, ну і я поруч з тобою. Кожен день кажу тобі, що кохаю тебе, і зараз пишу: кохаю безмежно і від щирого серця", — написав Вірастюк.

Поздоровлення зворушили кохану Василя, і вона подякувала йому в коментарях за добрі слова. Ірина зазначила, що поруч із нею надійна людина, з якою вона відчуває душевний спокій.

Як виглядає дружина Вірастюка / фото: instagram.com, Василь Вірастюк

"Я дякую Богу за те, що у мене є ти: прекрасний, добрий, неймовірно красивий не тільки зовні, але й внутрішньо. Твоя душа прекрасна, ти дуже хороший чоловік і люблячий тато, з тобою легко, просто і затишно", — запевнила Зінченко.

Василь Вірастюк / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Регіна Тодоренко, яка обрала життя і роботу в РФ під час війни проти рідної України, шукає нові способи заробітку. Ведуча разом із чоловіком збирається до США, щоб налагодити контакти з українцями за кордоном і виступати на їхніх святах.

Також співак LAUD висловився на підтримку співачки LELEKA, яка була його головною конкуренткою на Нацвідборі. Незважаючи на це, він високо оцінив її потенціал, але попередив, що підготовка до виступу на Євробаченні буде вкрай складною і виснажливою.

Вас може зацікавити:

Про особу: Василь Вірастюк

Василь Вірастюк – український актор, силач, народний депутат IX скликання (партія "Слуга народу"), заслужений майстер спорту України та володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) та "Найсильніша людина світу" (2004). Член збірної України, яка завоювала титул "Найсильніша нація світу" у 2003 та 2004 роках. Почесний президент Федерації стронгменів України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Василь Вірастюк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
11:29Війна
11:08Україна
10:54Україна
Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти