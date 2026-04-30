"Я був одружений": Вірастюк здивував зізнанням про молоду кохану

Василь Вірастюк привітав свою молоду дружину.

Український стронгмен Василь Вірастюк поділився з шанувальниками новими знімками своєї цивільної дружини Ірини Зінченко. У своєму Instagram знаменитість розкрив цікаві подробиці про те, як починалися їхні стосунки.

Свою публікацію Вірастюк присвятив дню народження коханої. Стронгмен зізнався, що вони зустрілися у складний період життя. Сам Василь у той момент був ще одружений.

"Сьогодні день народження у Ірини Зінченко. Доля нас звела зовсім випадково, ніхто з нас спеціально не шукав знайомства, я на той момент був одружений, Ірина була не у стосунках і в процесі розлучення... У її житті було всяке, і зрада, багато болю і розчарування, сльози, і все з нуля, без підтримки", — висловився знаменитість.

Василь зворушливо привітав свою кохану. Чоловік не скупився на компліменти і щиро запевнив у своїх теплих почуттях до неї.

"Я хочу побажати тобі, моя солоденька, бути завжди веселою, усміхненою, з гарним настроєм, успішною і обов'язково здоровою. Зроблю все для того, щоб ти, Ірина Григорівна, була безмежно щасливою, ну і я поруч з тобою. Кожен день кажу тобі, що кохаю тебе, і зараз пишу: кохаю безмежно і від щирого серця", — написав Вірастюк.

Поздоровлення зворушили кохану Василя, і вона подякувала йому в коментарях за добрі слова. Ірина зазначила, що поруч із нею надійна людина, з якою вона відчуває душевний спокій.

"Я дякую Богу за те, що у мене є ти: прекрасний, добрий, неймовірно красивий не тільки зовні, але й внутрішньо. Твоя душа прекрасна, ти дуже хороший чоловік і люблячий тато, з тобою легко, просто і затишно", — запевнила Зінченко.

Про особу: Василь Вірастюк Василь Вірастюк – український актор, силач, народний депутат IX скликання (партія "Слуга народу"), заслужений майстер спорту України та володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) та "Найсильніша людина світу" (2004). Член збірної України, яка завоювала титул "Найсильніша нація світу" у 2003 та 2004 роках. Почесний президент Федерації стронгменів України.

