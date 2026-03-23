"З глибоким сумом": помер власник OnlyFans Леонід Радвінський

Віталій Кірсанов
23 березня 2026, 15:17
Помер власник OnlyFans Леонід Радвінський / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Telegram, matriks-pres.com.ua

Коротко:

  • Радвінський — американець українського походження
  • Forbes оцінює статки підприємця у понад $7,8 млрд

Власник платформи OnlyFans, українсько-американський бізнесмен Леонід Радвінський помер від раку у віці 43 років. Про це повідомляє Bloomberg зпосиланням на заяву компанії.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Лео мирно пішов з життя після тривалої боротьби з раком. Його родина просить поважати їхнє право на приватне життя в цей важкий час", — йдеться в заяві компанії.

OnlyFans повідомила, що у 2024 році Радвінський передав права власності на платформу трастовому фонду.

Радвінський народився в Одесі в 1982 році і ще в дитинстві емігрував із сім'єю до Чикаго, де згодом закінчив Північно-Західний університет за спеціальністю "економіка". Свій перший бізнес — компанію Cybertania — він заснував ще наприкінці 1990-х років, будучи студентом. Документи за нього підписувала мати. Цей сервіс займався реферальними посиланнями на паролі до різних сайтів, включаючи порнографічні, і приносив мільйонні доходи.

У 2004 році Радвінський створив одну з перших успішних платформ для веб-камер MyFreeCams, задовго до появи OnlyFans заклавши основи для майбутньої революції в індустрії.

Радвінський придбав OnlyFans у 2018 році у британських засновників — батька і сина Гая та Тіма Стоклі, які запустили сервіс лише двома роками раніше з інвестицією в $12,5 тисячі. Сума угоди не розголошувалася, проте саме з цього моменту почався стрімкий зліт платформи.

Під керівництвом Радвінського OnlyFans перетворився з маловідомого стартапу на глобального гіганта, чия бізнес-модель змінила саму структуру монетизації контенту для дорослих.

Forbes оцінює статки підприємця на момент смерті в понад $7,8 млрд, а сукупні дивіденди, які він виплатив собі з 2021 по 2025 рік, склали близько $1,8 млрд. В останні роки бізнесмен розглядав можливість продажу платформи за суму до $8 млрд.

У 2022 році після початку повномасштабної війни Радвінський пожертвував близько $1,3 млн у криптовалюті на гуманітарну допомогу Україні.

OnlyFans — деталі

Нагадаємо, Главред писав, що за три роки, з 2020 по 2022, українці заробили на платформі OnlyFans 111 мільйонів доларів.

У грудні 2024 року 350 українських моделей платформи OnlyFans, яка дає можливість ділитися відвертим контентом, подали декларації про майновий стан, задекларувавши 305,4 млн грн доходу.

Що таке OnlyFans

OnlyFans (у перекладі з англ. — "Тільки фанати") — сервіс передплати на контент. Штаб-квартира компанії знаходиться в Лондоні. Творці контенту можуть заробляти гроші на користувачах, які передплачують їхній контент — "фанатах". Сервіс популярний в індустрії розваг для дорослих, але також ним користуються тренери, фітнес-інструктори, музиканти. Це дозволяє творцям контенту отримувати фінансування безпосередньо від своїх шанувальників щомісяця, а також від чайових і функції pay-per-view (PPV).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

моделі Onlyfans Онліфанс
