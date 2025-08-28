Софія Ротару показала понівечений Росією Київ: що написала співачка

Співачка Софія Ротару поділилася інформацією про обстріл Києва.

Софія Ротару відреагувала на атаку росіян/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Руслан Євдокименко

Коротко:

Що написала Софія Ротару

Як вона висловила солідарність

Українська відома співачка Софія Ротару показала фото столиці України Києва після нічної атаки терористичної Росії на Україну.

На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала фото одного зі зруйнованих будинків Києва. На тлі понівеченого будинку одного з районів, співачка також додала ритуальну свічку. Таким чином вона висловила солідарність з усіма киянами, які не спали в ніч на 28 серпня.

Співачка також написала слово Київ українською мовою.

Ротару про атаку росіян на Київ / Фото Instagram/ sofiarotaru.official

Позиція Софії Ротару

Софія Ротару багато років жила і працювала в країні-терористці РФ, де має власну нерухомість, але 2022 року підтримала Україну і переїхала у свій будинок під Києвом. Співачка веде непублічний спосіб життя і лише іноді реагує на злочини окупантів, а також вітає українців зі святами в соцмережах.

Зазначимо, як повідомляв Главред, Дмитро Гордон показав архівний знімок зі співачкою Софією Ротару. На чорно-білому фото журналіст стояв під руку зі співачкою, яка вразила зачіскою, виявляється, тоді Ротару носила коротке волосся з начосом і мала інакший вигляд.

А також Софія Ротару раніше пригощала артистів країни-терориста РФ смаженою картоплею. Як розповів російський продюсер Сергій Лавров пропагандистським росЗМІ, співачка готувала не тільки прості частування, а й наливала віскі.

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

