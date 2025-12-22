Забрали в карету швидкої: шоумен-воїн Салем показав наслідки поранення на фронті

Даніель Салем розповів, що його турбує.

Відомий український шоумен і військовослужбовець Даніель Салем показав наслідки своїх поранень на фронті. У його Instagram з'явилися кадри з карети швидкої допомоги.

Зараз Даніель бере участь у шоу "Зважені та щасливі" в ролі ведучого. Після зйомок шоумену знадобилася медична допомога.

Сам ведучий спочатку пожартував, що його стан - це наслідки участі в шоу, але пізніше розкрив правду: про себе нагадали старі поранення. Після того як Салему поставили крапельницю, він продовжив зйомки.

"Проєкт тут ні до чого. Насправді це моя особиста штука, пов'язана з пошкодженням нерва через поранення, і зараз воно запалюється, коли різкі перепади погоди", - розкрив Даніель.

Раніше шоумен розповідав, що служба в лавах ЗСУ значно підірвала його здоров'я. Салем втратив слух на одне вухо, серйозно травмував спину та отримав тріщину в лопатці. Даніель досі відчуває сильні болі через пошкодження нервів.

Про персону: Даніель Салем Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проектів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів. Служив у складі спецпідрозділу авіарозвідки, зараз - у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" (позивний "Сойєр"). Був поранений і контужений.

