Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Забрали в карету швидкої: шоумен-воїн Салем показав наслідки поранення на фронті

Христина Трохимчук
22 грудня 2025, 12:12
75
Даніель Салем розповів, що його турбує.
Даніель Салем
Даніель Салем - поранення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даніель Салем

Ви дізнаєтеся:

  • Даніель Салем показався в кареті швидкої допомоги
  • Як його турбує поранення

Відомий український шоумен і військовослужбовець Даніель Салем показав наслідки своїх поранень на фронті. У його Instagram з'явилися кадри з карети швидкої допомоги.

Зараз Даніель бере участь у шоу "Зважені та щасливі" в ролі ведучого. Після зйомок шоумену знадобилася медична допомога.

відео дня
Даніель Салем
Даніель Салем у швидкій допомозі / фото: instagram.com, Даніель Салем

Сам ведучий спочатку пожартував, що його стан - це наслідки участі в шоу, але пізніше розкрив правду: про себе нагадали старі поранення. Після того як Салему поставили крапельницю, він продовжив зйомки.

"Проєкт тут ні до чого. Насправді це моя особиста штука, пов'язана з пошкодженням нерва через поранення, і зараз воно запалюється, коли різкі перепади погоди", - розкрив Даніель.

Даніель Салем
Даніель Салем - ЗСУ / фото: instagram.com, Даніель Салем

Раніше шоумен розповідав, що служба в лавах ЗСУ значно підірвала його здоров'я. Салем втратив слух на одне вухо, серйозно травмував спину та отримав тріщину в лопатці. Даніель досі відчуває сильні болі через пошкодження нервів.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий американський актор Джеймс Ренсон був знайдений мертвим у Лос-Анджелесі. Як передає TMZ, про смерть знаменитості повідомили в Офісі судово-медичного експерта Лос-Анджелеса.

Також колишній головний герой романтичного реаліті "Холостяк-13" Олександр "Терен" Будько вперше вийшов у світ разом зі своєю новою дівчиною. Холостяк зважився вперше вийти з коханою у світ, тим самим розкривши свої почуття для шанувальників.

Вас може зацікавити:

Про персону: Даніель Салем

Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проектів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів. Служив у складі спецпідрозділу авіарозвідки, зараз - у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" (позивний "Сойєр"). Був поранений і контужений.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Даніель Салем
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

12:36Синоптик
Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:59Фронт
Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:48Світ
Реклама

Популярне

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Останні новини

12:45

Солодощі, які не зашкодять фігурі: що можна їсти навіть на дієті

12:44

Як пройшли зйомки передноворічного благодійного випуску "Танці з зірками" на 1+1 УкраїнаВідео

12:36

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

12:18

Новий рік під підозрою: топ-5 найкращих різдвяних детективів

12:15

Більшість водіїв роблять помилку: які речі небезпечно залишати в машині взимку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:12

Забрали в карету швидкої: шоумен-воїн Салем показав наслідки поранення на фронтіВідео

12:11

Чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч: експерти дали однозначну відповідьВідео

12:07

Що не можна зберігати на туалетному столику у ванній: головні помилки

11:43

Більше, ніж територія: яку реальну цінність Донбас має для Росії

Реклама
11:30

Мовчун Ігор Ніколаєв потрапив у скандал із дружиною - шанувальники приголомшені

11:01

Зірка "Воно 2" вчинив самогубство - дружина зробила заяву

10:59

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:48

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:34

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

10:31

"Розрив залишається величезним": у Politico розкрили деталі мирних переговорів у США

10:02

"Щоб не наврочили": холостяк Терен публічно показав нову обраницю

09:48

Ігор Коломойський знову анонсує судові засідання. Черга Вищого антикорупційного суду

09:40

Вантажний поїзд зійшов із рейок через атаку "Шахеда": деталі аварії біля Коростеня

09:39

Як прискорити роботу старого ноутбука: "воскресити" можна навіть 10-річний пристрійВідео

09:18

Наталії Могилевській відмовив відомий продюсер - причина

Реклама
09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 22 грудня (оновлюється)

09:06

Як місяць вашого народження впливає на шлюб: що кажуть астрологи

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 грудня (оновлюється)

09:03

Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємосяПогляд

09:01

Мінус 100 млн доларів: ГУР знищило російські винищувачі Су-30 та Су-27Відео

08:46

Дрони атакували порт Тамань на Кубані: пошкоджено два судна і трубопровід

08:39

Воював у Чечні, Сирії та Україні: у Москві підірвали авто з топ-військовим армії РФ

08:28

Гроші - не Україні: Венс поширив меседж щодо нового курсу Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:34

На Житомирщині локомотив зійшов з рейок: є поранені, низка поїздів змінює рух

06:54

США просувають мирний план: Віткофф розкрив деталі переговорів із Києвом і Москвою

06:44

Питання, яке стоїть в очах усього путінського оточенняПогляд

05:41

Викликають біль і стрес у тварин: які небезпечні помилки роблять власники котів

04:45

Дочку принца Вільяма готують до передачі титулу - деталі

04:20

Волхви знали місця: де в Україні масово знаходять давні скарби та як їх шукатиВідео

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці вуличного художника за 31 секунду

03:16

Як часто потрібно змінювати постільну білизну: експерти дали однозначну відповідь

02:30

Як знизити ризик розвитку деменції: вчені приголомшили несподіваним рішенням

02:01

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

00:56

Штраф за "обід": які продукти можуть імітувати сп’яніння в організмі

Реклама
00:03

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

21 грудня, неділя
23:26

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:13

"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

22:45

У Грабовському люди письмово відмовлялися від евакуації: що відомо

22:30

Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

22:02

Про їх функцію знають одиниці: для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі авто

21:57

"Договорняк": чи готують Бесарабію готують до здачіПогляд

21:43

До 4 черг на добу: оновлені графіки відключень для Дніпропетровщини на 22 грудняФото

21:30

У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

21:16

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудняФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти